Nieuw handelsverdrag rond de Grote Oceaan nadelig voor Amerikaanse boeren

Het jaar stond bol van de handelsconflicten en eindigt met een nieuw handelsverdrag. Zondag treedt het gereanimeerde Trans-Pacific Partnership in werking tussen Australië, Canada, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland en Singapore. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) noemt het verdrag ‘een positief signaal in een tijd van toegenomen handelsspanningen’.

Het verdrag leek op sterven na dood toen Donald Trump er in 2016 een streep door zette, in zijn eerste week als president. Verdragen tussen vele landen tegelijk waren volgens hem desastreus voor de Verenigde Staten. Maar de overgebleven elf landen raapten de scherven op en kwamen toch tot een overeenkomst: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) geheten. Voor het gemak ook wel TPP-11 genoemd. Of Ocean’s Eleven. Het biedt nieuwe exportkansen voor allerlei lokale industrieën, zoals Maleisisch rubber, Australisch rundvlees of wijn uit Nieuw-Zeeland.

Mogelijk sluit Groot-Brittannië zich aan bij het verdrag, na het vertrek uit de Europese Unie

Het verdrag treedt nu in werking omdat de zes genoemde landen het minstens zestig dagen geleden hebben geratificeerd. Morgen verlagen ze allerlei invoertarieven op elkaars producten. Op 15 januari sluit Vietnam aan. En dan volgen nog Brunei, Chili, Maleisië en Peru, zodra zij de afspraken in eigen wetgeving hebben gegoten. Ook zonder de VS is nog altijd sprake van een groot handelsverdrag: als je het bruto binnenlands product van de deelnemers optelt, kom je op 14 procent van de wereldeconomie.

Intellectueel eigendom Vergeleken met de oorspronkelijke tekst zijn enkele afspraken die cruciaal waren voor de VS gewijzigd. Zo zijn de eisen voor intellectueel eigendom afgezwakt en is een patent voor medicijnen minder lang geldig dan de VS hadden afgedwongen. Amerikaanse boeren ondervinden de nadelen van een TPP zonder VS, benadrukte het Amerikaanse ministerie van landbouw de afgelopen maanden in verscheidene rapporten. Zij krijgen internationaal meer concurrentie, bijvoorbeeld bij de export naar Japan van mais, rundvlees, plantaardige olie, wijn, patat, groenten of tarwe. Dat effect wordt nog vergroot door het handelsverdrag tussen Japan en de Europese Unie, waardoor ook Europese boeren makkelijker naar Japan kunnen exporteren. Volgens critici laten de VS niet alleen economische kansen liggen door de protectionistische koers, maar verzuimen ze ook hun politieke invloed in Azië te vergroten ten koste van China. Mogelijk sluit Groot-Brittannië zich aan bij het verdrag, na het vertrek uit de Europese Unie. In oktober is een Britse publieke inspraakronde over deelname aan TPP-11 afgerond. Begin deze maand spraken de Britse premier Theresa May en de Japanse premier Shinzo Abe elkaar op de G20 in Argentinië over mogelijke deelname van Groot-Brittannië. De Britten tellen nog een beetje mee in de Grote Oceaan dankzij de Pitcairn Eilanden. Een stukje overzees territorium, bestaande uit vijf eilanden halverwege Paaseiland en Tahiti, waarvan alleen het hoofdeiland Pitcairn bewoond is. De muiters van het schip de Bounty kwamen hier in de achttiende eeuw aan land.

EU onderhandelt ook Ook de Europese Unie werkt aan nieuwe handelsovereenkomsten rond de Grote Oceaan. Met Japan is vorig jaar december een handelsakkoord gesloten, dat waarschijnlijk volgend jaar in werking treedt. Het verdrag met Singapore is ondertekend en ligt voor goedkeuring bij het Europees Parlement. Onder de afspraken met Vietnam moeten nog handtekeningen komen te staan. Verder onderhandelt de EU momenteel met Chili, Australië en Nieuw-Zeeland over handelsverdragen.

