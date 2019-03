Nieuw elan helpt NAC niet tegen VVV

Op zaterdag werd het contract van de NAC-spits opgezegd, weliswaar op formele gronden maar toch, een dag later miste hij twee opgelegde kansen om zijn club aan de eerste zege van 2019 te helpen. Maar oog in oog met VVV-goalie Unnerstall faalde hij twee keer zo opzichtig dat het bijna op werkweigering leek. Nu peurde de thuisploeg slechts een puntje uit het treffen, lang niet genoeg om het acute degradatiegevaar een iets draaglijker aanzien te geven. Het gat met de zeventiende plaats bedraagt nog steeds zeven punten, het vertrouwen in een goede afloop ebt snel weg.

Een ommekeer wilden ze zien in Breda, een nieuw elan. Van heinde en ver werden ze ingevlogen, nieuwe bezems die de doffe Parel van het Zuiden weer wat glans moeten gaan geven. Een Belg (Tom Van den Abbeele, de nieuwe technisch directeur), een Fries (algemeen directeur Luuc Eisenga) en een oude bekende (trainer Ruud Brood) moeten NAC vlottrekken vanaf de bodem van de eredivisie, waar de club onder de vorige trainer verstrikt was geraakt. “Het onmogelijke mogelijk maken,” zo omschreef Brood, de opvolger van Mitchell van der Gaag, zijn nieuwe uitdaging. De grootste uit zijn leven, hoewel hij bij zijn presentatie graag verwees naar zijn tijd bij RKC Waalwijk toen hij ooit een levensgroot gat met PEC Zwolle wegpoetste.

Maar dat was een verdieping lager, en aan dat niveau willen ze bij NAC nog even niet denken. Toch moet er een regelrecht wonder plaatsvinden wil het hondstrouwe publiek volgend seizoen niet getrakteerd worden op potjes tegen Helmond Sport en Telstar. ‘The only way is up,’ stond er op een spandoek te lezen. Niets aan gelogen, maar alle hulp komt te laat, ook al omdat er veel te lang getalmd is met echt ingrijpen. Op bestuurlijk gebied regeert al een tijdje de chaos in Breda, een situatie die gaandeweg het seizoen oversloeg naar het veld. Daarom had een spandoek met daarop een verdronken kalf en een put de situatie in en om het Rat Verlegh Stadion meer recht gedaan.

De ploeg van trainer Maurice Steijn had te kampen met een off-day, maar werd daarvoor niet afgestraft. De gelijkmaker viel nog wel, met dank aan cultheld Leigh, maar verder liet VVV het niet komen, hoewel het daarbij de hulp nodig had van de thuisploeg. In eerste instantie dus van Te Vrede die weigerde te scoren, maar ook van El Allouchi die het presteerde om binnen anderhalve minuut twee gele kaarten te ontvangen. Eerst voor een schwalbe, hoewel scheidsrechter Van de Graaf, die in eerste instantie naar de strafschopstip had gewezen, daarbij de hulp nodig had van de VAR, en daarna voor een onbesuisde actie contra Kum. Nadat de thuisclub was uitgedund tot een tiental bleek een punt het hoogst haalbare. Op zich meegenomen na drie duidelijke nederlagen en een drastische machtswisseling, maar in de strijd tegen degradatie niets waard. De opgave voor Brood was al schier onmogelijk, die is nu zelfs nog een tikkeltje onmogelijker geworden.

Want in de lunchwedstrijd tegen VVV-Venlo kwam al snel een euvel naar boven dat het elftal het hele seizoen al parten speelt. Na een acceptabel begin sloeg de eerste de beste tegenslag, een goal van VVV na een afgrijselijke inschattingsfout van Van Aanholt, meteen een gat in het toch al broze zelfvertrouwen van het team. Opeens werd er niet meer resoluut ingegrepen, waren inspeelpasses veel te lang onderweg en durfde niemand het initiatief te nemen om het gepruts van de bezoekers af te straffen.

Leigh geniet van cultstatus

Zijn goal had drie punten verdiend, maar de fraaie kopbal van Greg Leigh halverwege de tweede helft, leverde NAC slechts een punt op. Het was de eerste goal van de Engelse linksback in Bredase dienst, maar echt enthousiast kon hij er niet van worden. “We verdienden vandaag de zege, we hebben die drie punten zo hard nodig. Echt zonde dat we deze kans hebben laten liggen. Nu wordt het wel heel erg moeilijk, maar we geven ons nog niet gewonnen. Woensdag kunnen we het gat met Excelsior verkleinen naar vijf punten.”

Ondanks de slechte resultaten geniet de 24-jarige verdediger volop van zijn cultstatus in Breda. Al voordat Leigh in balbezit komt, scandeert het publiek zijn achternaam al volop. “Of dat druk geeft? Ben je gek! Het motiveert me enorm. Het geeft me de stimulans om alles te geven voor deze mooie club. In Engeland was ik ook wel geliefd bij de clubs waar ik speelde, maar zoals het hier gaat, slaat alles. Grandioos om dat mee te maken.”