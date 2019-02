Nieuw: de emoji voor menstruatie

De Britse organisatie Plan International heeft er zich twee jaar sterk voor gemaakt om Unicode, de organisatie die de emoji’s ontwikkelt, te overtuigen van de noodzaak. Uit onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk bleek dat veel meisjes en vrouwen zich schamen voor de maandelijkse periode, er niet over durven praten en zelfs hun gevoel van zelfvertrouwen er onder lijdt.

Lees verder na de advertentie

De bloeddruppel wordt ook geclaimd door bloedbanken, maar het lijkt er wel op dat de bloeddruppel als symbool voor menstruatie de strijd gaat winnen.

Dit moet nu met een simpel symbooltje worden verholpen. De problemen zoals die in Engeland naar boven kwamen in een groot onderzoek in 2017, spelen ook in andere Europese landen. Het taboe in Afrika en Azië is zo mogelijk nog groter. Zo is het in Nepal een oude hindoe gewoonte dat vrouwen uit hun woningen worden verbannen gedurende de menstruatietijd.

Witte en bruine hartjes Als vrouwen iets over hun menstruatie willen zeggen gebruiken ze vele eufemismen of vage omschrijvingen blijkt uit onderzoeken. De bloeddruppel moet dit vanaf april gaan oplossen. Op Twitter is er blijdschap over de nieuwe emoji, maar de bloeddruppel wordt ook geclaimd door bloedbanken. Twee betekenissen voor een druppel leidt tot verwarring. Het lijkt er wel op dat de bloeddruppel als symbool voor menstruatie de strijd gaat winnen. Tegelijkertijd lanceert Unicode zo’n 171 varianten voor gender- en huidskleuraanduidingen, zoals witte en bruine hartjes. En stelletjes bestaan niet alleen meer uit een meisje en een jongen, maar ook uit twee vrouwen of twee mannen die elkaars hand vasthouden.

Lees ook: