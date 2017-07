Ik volgde zijn advies.



En dit is wat ik las. Ik geef deze dichter die in 1985 overleed mijn kolommen. Want wat een pracht.

Niets is, dat niet goddelijk is

daarom wil ik niets uitzonderen

ik geef geen namen

ik laat adel en schoonheid liggen, ik vraag niet naar recht

ik blijf niet staan bij slecht en lelijk

goed en deugdzaam gaan mij niet aan

de regen regent over bos en zee en over de stille velden

in de slootjes regent de regen, op de verre buitenwegen en op

het zinken platje van de keuken

in de vuile gootjes van de binnenstad regent de regen en de

regen regent op de keetjes van de burgerwacht

en op het trottoir met de natte krant, de uienschil en het

lucifertje

de gevangene in zijn cel hoort de regen, de moeder staat voor

het raam met haar kindje

de kelner staart in de regen door de spiegelruit voorbij het

kleintje koffie

de politicus loopt op en neer in zijn kamer en bedenkt wat hij

zeggen zal, maar hij blijft staan en luistert naar de regen

de regen regent over de schepen in de havens, over het station

en de emplacementen, over de fabrieken buiten de stad

en over het oude paard van de kolenwagen aan de overkant

zachtjes ritselt de regen in de graskantjes van de weg

hij lekt langs de planken van het fietsenhok en langs het

warme gezicht van het schoolmeisje

langs het gelaat van de oude man, die heeft liefgehad langs

de vale gezichten van de chauffeur en de journalist met zijn

potloodje

op de rode pannendaken der oude huizen, op de afdakjes en

de binnenplaatsen, in de steegjes en de hofjes en in de groene

grachten van de oude stad regent de regen

hij regent pokkeputjes in het kille strand, waar het seizoen

verkeken is

op de daken der hotels met de rood pluche kamertjes regent

hij, over de lege ambtenaarsbuurten en de bouwterreinen

op de tramremise en de kar van de bakker, op de werkman

van het sintelpad

en er is een diepe, zwarte toon gekomen in de dingen oud en

dromerig en vertrouwd

zo regent de regen

daarom geef ik geen namen

ik ga maar en ben



Zo dichtte de dichter met de betekenisvolle initialen.

Voor wiens narrenwijsheid heb ik eerbiedig plaats heb gemaakt.

Hier kan niets tegen op.

Ik fietste er door heen, door die gestage regen, het was ook nog een zomerregen, met enige warmte omgeven, je hoorde dankbare gewassen, en voelde een louterend sproeien op je gelaat.

