Niet zonder moeite houdt Liverpool stand in Rome

Waar de Catalanen in Stadio Olimpico een voorsprong van drie doelpunten verspilden, daar hielden de Engelsen met enig fortuin gisteren wel stand. Liverpool verloor de ongeslagen Champions Leaugue-status (4-2), maar mag op 26 mei in Kiev in de finale aantreden tegen Real Madrid.

Hoop doet leven. Bij AS Roma was die hoop gebaseerd op de twee zeges van 3-0 op Chelsea en Barcelona. In de overige drie thuiswedstrijden, tegen Atletico Madrid, FC Quarabaq en Sjachtar Donetsk, incasseerde de nummer drie uit de Serie A ook geen tegendoelpunt. In de gangen van het olympisch stadion hingen posters met bemoedigende teksten. Allemaal met de strekking: niets is onmogelijk.

Roma-coach Di Francesco had een offensieve tactiek uitgestippeld om de opgelopen 5-2 achterstand van een week terug weg te werken. Hij koos voor het eerst in de Champions League voor het aanvalstrio Schick, Dzeko en El Shaarawy. Op het middenveld verving Pellegrini de met een ribblessure kampende Strootman. Een vroeg doelpunt, zoals tegen Barcelona toen Dzeko al na zes minuten scoorde, moest AS Roma vleugels geven.

De Romeinse hoop op een nieuwe wonderbaarlijke ontsnapping werd echter snel de bodem ingeslagen. Nog binnen de tien minuten opende Liverpool, met Van Dijk en Wijnaldum in de basis, de score. Met dank aan de Belg Nainggolan die de bal pardoes in de voeten van Firmino schoot. De Braziliaan, die deze week zijn contact verlengde, vond Mané en de Senegalees maakte geen fout: 0-1.