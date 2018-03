Niet zo slim bowler, de zaak belazeren met zeven camera's erbij

De aanvoerder en vice-aanvoerder van het nationale team mogen een jaar niet meedoen, de bowler negen maanden niet. Wat is er gebeurd? De Australische spelers hebben vals gespeeld. Op 25 maart, tijdens een testwedstrijd in en tegen Zuid-Afrika, wordt bowler Cameron Bancroft gefilmd. Hij doet iets vreemd met de bal: hij wrijft er wat overheen. Met een beetje tape, en dat mag niet.

Toen de pers de spelers daar na afloop mee confronteerde, gaven ze toe: aan de lunchtafel van de leidersgroep van het team, waar de ervaren spelers in zitten, was het bedacht: pak een stuk geribbeld papier en bewerk de bal daarmee voor extra spin.

Echt slim was het allemaal niet, want van de dertig camera's langs het veld zijn er altijd zeven op de bal gericht. En dus ook op de hand van Bancroft die ietwat opzichtig beweegt. Alles wat de bowler deed stond op beeld.

Zakken legen

Toen het op het grote scherm in het stadion in Newland te zien was, liepen de twee scheidsrechters pijlsnel naar de bowler en vroegen hem zijn zakken te legen. Dat leverde niets op: de slimmerik had het stukje tape net daarvoor in zijn onderbroek verstopt. Hij was gewaarschuwd door een medespeler, die het weer had gehoord van de coach die in een walkietalkie had geroepen dat het geknoei te zien was geweest.

Pas later kwam de bevestiging: Australië had de kluit belazerd. En het ging niet om één speler die een ingeving had gekregen, nee, het was een uitgedacht plan. Zelfs premier Turnbull reageerde: hij kon het niet geloven. Dat is alsof premier Rutte zegt hoe slecht het Nederlands voetbalelftal is.

Het grote 'waarom toch?' is simpel te beantwoorden: willen winnen. Maar het lijkt alsof juist dat antwoord niet bij cricket past. In zo'n gentlemen's sport kan het spel toch niet anders dan eerlijk verlopen? Toch wordt er bedrogen. Alleen leken de Australische bedriegers, zoals columnist Rob Schouten al schreef, wel beginnende crimineeltjes.