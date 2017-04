Niet Sylvana Simons, maar Denk moet betalen

Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam vandaag bepaald. De stichting achter Denk had een geding aangespannen omdat Simons, als ex-kandidaat Tweede Kamerlid, de arbeidsovereenkomst verbrak zonder de opzegtermijn in acht te nemen. Simons moest daarom 2000 euro betalen, vond Denk. En omdat Simons zich ook nog eens negatief over Denk had uitgelaten diende zij, althans volgens de stichting, ook nog eens 60.000 euro boete te betalen.

Echter, volgens de kantonrechter moet het mailtje dat Simons op 24 december 2016 stuurde niet opgevat worden als de aankondiging van het einde van haar arbeidsovereenkomst. Zij schreef alleen dat zij zich terugtrok als kandidaat-lid voor de Tweede Kamer. Dat Simons zelf ook bezig was met het oprichten van een politieke partij onder de naam Artikel 1 is volgens de rechter niet in strijd met haar rol als werkneemster. Immers, het staat iedereen vrij in Nederland een politieke partij op te richten.

Denk reageerde op de mail met een ontslag op staande voet. De arbeidsrelatie is volgens de rechter nu ook beëindigd omdat Simons zich niet heeft verzet tegen dat ontslag. Blijft over dat de stichting het ontslag niet volgens de regels heeft gespeeld en dus moet daarvoor een vergoeding aan Simons worden betaald.

In het arbeidscontract dat Simons met de stichting had, stonden volgens de rechter nogal schimmige bepalingen over geheimhouding. De rechter kan dan ook niet oordelen dat er sprake is van schending van de plicht tot geheimhouding. Simons zou overigens te veel zijn beknot in haar vrijheid van meningsuiting door die bepalingen. De stichting achter Denk heeft ook op geen enkele wijze kunnen waarmaken dat er sprake is van het onthullen van geheimen.

