Niet-reanimerenpenning nu ook voor wie weinig op heeft met NVVE

Dit tot vreugde van minister Edith Schippers van volksgezondheid. De NVVE bedacht de penning tien jaar geleden en biedt hem aan leden aan die niet gereanimeerd willen worden wanneer ze bijvoorbeeld worden getroffen door een hartstilstand. Aan zo'n gebod dienen artsen en verpleegkundigen altijd gehoor te geven, EHBO'ers of bedrijfshulpverleners mogen zelf beslissen of ze het opvolgen.

De NVVE laat haar geesteskind nu los en maakt het daarmee breed beschikbaar, aldus de minister, 'en dat verdient een groot compliment'. Haar ministerie heeft er dan ook zelf op aangedrongen. Lid worden van een vereniging die actieve euthanasie propageert, is een drempel voor mensen die daar geen voorstander van zijn, maar wel zo hun redenen hebben om reanimatie af te wijzen. Omdat hun gezondheid toch al te wensen overlaat, of hun cultuur of levensovertuiging reanimatie niet toelaat.

Niet de boer op

De penning is vanaf vandaag verkrijgbaar via de Patiëntenfederatie Nederland, die ruim 160 patiëntenorganisaties vertegenwoordigt. De NVVE gaf zo'n 4500 penningen per jaar uit. Of dat er nu veel meer worden, is een voorspelling waar Thom Meens van de Patiëntenfederatie zijn vingers niet aan brandt. De federatie 'is puur een serviceverlener', zegt hij, en heeft geen enkele intentie de boer op te gaan met de penning. "We geloven in het zelfbeschikkingsrecht van patiënten, zijn heel erg bezig met patiëntenrechten. Daar past de penning bij. We bieden hem voor de kostprijs aan, maken er geen winst op. En we gaan zeker geen acties opzetten als 'koop nu een niet-reanimerenpenning voor Vaderdag'.

Wie wilsonbekwaam is, mag de penning niet aanschaffen

Dat kan ook niet trouwens. De penning dient altijd door de drager zelf te worden aangeschaft; wettelijk vertegenwoordigers of bewindvoerders mogen dat niet doen. En patiënten die niet langer wilsbekwaam zijn, komen niet voor de penning in aanmerking.

Elke week krijgen zo'n driehonderd mensen op straat of thuis een hartstilstand. Hun overlevingskans is ongeveer een op vier. De kans om het er levend vanaf te brengen is het grootst als er binnen zes minuten een stroomstoot wordt gegeven. Wie ervoor kiest om niet gereanimeerd te worden, zo meldt de voorlichtingsfolder van de Patiëntenfederatie, overlijdt meestal binnen tien minuten.