Niet minder gelukkig maar wel erg druk met school

Een op de drie leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft last van grote hoeveelheden huiswerk en toetsen. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal kinderen dat dit vijftien jaar geleden zei. In 2001 ging het nog om 16 procent van de middelbare scholieren, in 2017 zegt ruim 35 procent druk te ervaren.

Het percentage leerlingen dat positief is over school – nog altijd een ruime meerderheid – daalde in dezelfde periode van 82 naar 76 procent. De druk neemt vooral toe, en de schoolwaardering af, tussen het twaalfde en veertiende jaar. Meisjes hebben er meer last van dan jongens.

Dat blijkt uit het zogeheten HSBC-onderzoek (Health Behaviour in Schoolaged Children) van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het rapport wordt vandaag aangeboden aan staatssecretaris van volksgezondheid Paul Blokhuis. Het HBSC-onderzoek bevat de belangrijkste landelijke cijfers over de gezondheid en het welzijn van jongeren. Het verschijnt elke vier jaar.

Veel meer jongeren lopen op hun tenen en proberen dat niveau te behouden met bijles Louise Elffers

In een nabeschouwing proberen de onderzoekers de ervaren druk door schoolwerk, die ze zorgelijk noemen, al enigszins te duiden. Zo noemen ze de competitieve maatschappij en het gestegen ambitieniveau bij zowel jongeren als bij hun ouders. “De samenleving raakt steeds hoger opgeleid en om een goede maatschappelijke positie te behouden of te verbeteren, zetten ouders en leerlingen in op zo goed mogelijke schoolprestaties”, zegt hoofdonderzoeker Gonneke Stevens van de Universiteit Utrecht.

Het is niet duidelijk of jongeren erg lijden onder de toegenomen druk die ze ervaren. De laatste vier jaar is er geen stijging te zien in psychische problemen bij jongeren. Mogelijk wordt de schoollast gecompenseerd door andere gunstige ontwikkelingen. Jongeren zijn de laatste jaren nog positiever geworden over de relatie met hun ouders en geven aan dat zij minder worden gepest op school.

Louise Elffers, onderwijsonderzoeker en docent aan de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, wees dit voorjaar in haar boek ‘De Bijlesgeneratie’ al op de opkomst van onderwijscompetitie. “Veel meer jongeren lopen op hun tenen en proberen dat niveau te behouden met bijles.” Een wereldwijd fenomeen, zegt ze, maar in Nederland nog niet zo doorgeschoten als in Japan of Zuid-Korea, waar kinderen tot ’s avonds laat doorleren in een huiswerkinstituut. Elffers zal niet beweren dat ambitie verkeerd is. “Het is uiteindelijk een heel logisch principe dat je met je toekomst bezig bent en het beste eruit wil halen.”

Maar vwo en universiteit hoeven toch niet altijd het streven te zijn? “Dat hoor ik vooral van mensen die zelf kinderen op het vwo hebben”, zegt de lector. “Ik ben groot pleitbezorger van beroepsonderwijs en het is mooi als vmbo’ers meer waardering krijgen, maar van waardering alleen kun je geen hypotheek betalen. Het heeft iets paternalistisch om voor anderen te bepalen dat hogerop niet altijd beter of leuker is en dat ze die ambities niet zouden moeten hebben.”

Elffers treft op haar hogeschool studenten die juist doorstuderen omdat ze op het mbo al moeite hadden een stageplek te vinden. “Een opleiding in het hoger onderwijs biedt doorgaans betere kansen op de arbeidsmarkt en op een hoger salaris. Dat verklaart waar die ambities van leerlingen en ouders vandaan komen.”

Elffers vindt het eerder jammer dat het onderwijsstelsel de druk alleen maar groter heeft gemaakt, en kinderen al jong vastpint op hun route. Veel scholengemeenschappen hebben het vmbo afgestoten. Ook het aantal brede combiklassen, waarmee pas na één of twee jaar de definitieve keuze voor vmbo, havo of vwo wordt gemaakt, is de laatste tien jaar afgenomen. Toelatingseisen maken doorstromen moeilijker. Elffers: “Dertig jaar geleden keek niemand op de universiteit naar je eindlijst, nu moet je voor sommige opleidingen achten halen. Het zou mooi zijn als het onderwijsstelsel de druk van de ketel haalt door niet van leerlingen te eisen dat ze zich al op 11-jarige leeftijd bewijzen.”