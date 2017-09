Niet-medische begeleiders spelen voor bedrijfsarts

De casemanagers van Acture houden elkaar goed in de gaten; lukt het de collega om grote groepen werknemers die zich ziek melden weer binnen 48 uur op de been te krijgen? Of anders in ieder geval binnen een week? Hoe korter het ziekteverzuim van de klanten van Acture, hoe groter de kans dat de casemanager een bonus krijgt aan het einde van het jaar.

Een perverse prikkel? De casemanagers vinden van niet. Ze zeggen in een vertrouwelijk rapport dat Trouw in handen heeft, dat ze het niet vervelend vinden dat de prestaties continu worden bijgehouden en gedeeld met collega's. Ze zien het eerder als 'een waarborg voor de kwaliteit van hun werk'. De verzuimbegeleiders kunnen jaarlijks een prestatiebonus ontvangen van 8 procent van het salaris.

Bot

Over de kwaliteit denken veel cliënten anders. In de spreekkamer van de arts klagen zij nogal eens over Acture, vooral over de wijze van communiceren. Die is bot, of dwingend. Tachtig procent van de geïnterviewde artsen door onderzoeksbureau Ape hoort deze klachten. Er is bij de cliënten ook irritatie over de vele wisselingen van casemanagers en artsen. En ook over de druk.

Acture belt de zieke werknemer heel vaak op met de vraag hoe het gaat. Dat is beleid, meldt het onderzoeksrapport. Daarbij wordt nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de verschillende klanten. Het maakt niet uit wat iemand mankeert. Binnen 24 uur hangt er altijd iemand aan de lijn. Vervolgens na vijf of maximaal zeven dagen wordt er weer gebeld. En met 12 dagen is de derde keer contact. Met zes weken volgt een verplicht bezoek aan de bedrijfsarts. Het vele telefonische contact kan worden ervaren als 'druk', merkt Ape op.

Ziekteverzuimbegeleider Acture lag het afgelopen jaar flink onder vuur. Het tv-programma Radar meldde in twee uitzendingen dat cliënten onder druk worden gezet door het bedrijf om zich beter te melden. En werknemers van Acture zouden door leidinggevenden onder druk worden gezet om werknemers snel uit die ziektewet te halen. Het leidde tot Kamervragen, waarop Acture zijn werkwijze liet onderzoeken door bureau Ape. Dat rapport is in handen van Trouw.