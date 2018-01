Niet Lobith is het juiste meetpunt, maar Spijk

In de loop van de eeuwen verlegde de Rijn meer dan eens zijn loop. Toen de graven van Gelre in 1222 het recht kregen tol te heffen, kwam aan de oever van de rivier een stenen toren te staan. Niet veel later werd die toren uitgebouwd tot kasteel het Tolhuis, waaromheen het plaatsje Lobith ontstond. Schepen moesten er aanleggen en bemanningsleden liepen door het Schipperspoortje naar het kasteel om tol te betalen. In 1672 verwoestten soldaten van Lodewijk XIV kasteel het Tolhuis. Het poortje is de laatste stille getuige. Wegens verzanding van de rivier was het tolhuis toen al verplaatst naar het huidige Tolkamer. Na een dijkdoorbraak in 1711 kwam de rivierarm die langs Lobith liep helemaal droog te staan. Het natuurgebied Geuzenwaard is er een overblijfsel van. Even noordelijker vormt een restant van de Oude Rijn de grens tussen Nederland en Duitsland.

Het Schipperspoortje, een laatste stille getuige. © rv

Lobith maakte vanaf de 15de eeuw deel uit van het hertogdom Kleve en aansluitend van Pruisen. Pas in 1817 werd het bij Nederland gevoegd. Formeel bereikt de Rijn tegenwoordig bij het dorpje Spijk voor het eerst Nederlands grondgebied. Tolkamer telt inmiddels bijna evenveel inwoners als Lobith. Desondanks gebruikt Rijkswaterstaat nog altijd de naam Lobith voor het meetpunt aan de kade. Het is de macht der gewoonte.

