Niet langer gaan anonieme doden Johannesburg ongeïdentificeerd het graf in

De geur van de dood slaat je in het gezicht als je de autopsiezaal van de forensisch pathologische dienst in Johannesburg binnenloopt. Negen lichamen liggen in een bedompte ruimte op ijzeren snijtafels. Hun borstkassen zijn van onder tot boven opengesneden. In de hal buiten liggen nog meer lichamen klaar voor onderzoek. Vier patholoog-anatomen werken met hun assistenten non-stop door, zodat zij samen per dag de doodsoorzaak van zestien lijken kunnen vaststellen.

Hun rapporten gaan naar de politie of rechtbank. Want ze onderzoeken uitsluitend slachtoffers van een onnatuurlijke of onverwachte dood. Veel slag-, steek- en schotwonden, veel verkeersongevallen ook, en wat mensen die plots op straat in elkaar zijn gezakt. De stroom houdt niet op. Het mortuarium staat middenin Hillbrow, een berucht gevaarlijke wijk.

Trisha-Jean Mohan (26) loopt in blauwe beschermende kleren en witte abattoirlaarzen tussen de lichamen door naar een aangrenzende ruimte. Daar verwijdert ze haar mondkapje. Nee, wennen doet het beeld van opengereten lichamen nooit, geeft ze toe. De geur ook niet. Maar zij is dan ook geen patholoog-anatoom. Ze snijdt niet in lichamen. Mohan is forensisch antropoloog.

Ze wijst op een kapstok met daaraan een setje rafelige kleren. Een bruine zak met een identificatienummer ligt ernaast. "Dat zijn de kleren van de eerste ongeïdentificeerde dode die we in het kader van het 'Vermiste en overleden migranten proefproject' hebben gedocumenteerd", zegt ze. "Ze hangen te drogen. Daarna maken we foto's en bergen we ze op in de zak."

In Zuid-Afrika sterven jaarlijks 42.000 mensen een onnatuurlijke of onverwachte dood. Bij zo'n 4000 van hen kan geen identiteit worden vastgesteld. Een kwart van die anonieme doden komt binnen bij de acht mortuaria rond Johannesburg, waarvan dat in Hillbrow het drukke centrum vormt.

Migranten

"De Zuid-Afrikaanse grenzen zijn poreus en Johannesburg oefent veel aantrekkingskracht uit op migranten", verklaart Candice Hansmeyer het hoge aantal ongeïdentificeerde lichamen. Ze is de leidinggevende forensisch patholoog in Hillbrow. De bijnaam van Johannesburg is niet voor niets Egoli: stad van goud. Vanuit heel Afrika komen mensen er zoeken naar werk. Vaak gaan ze illegaal de grens over. Ze zijn dus in geen enkel Zuid-Afrikaans systeem te vinden. En ze komen regelmatig alleen. Als zij doodgaan, weet niemand wie zij zijn.

"Bij de term 'vluchtelingenproblematiek' denken we tegenwoordig direct aan de migrantenstroom richting Europa", zegt Stephen Fonseca, forensisch coördinator van het Rode Kruis in Afrika. "En bij anonieme doden denken we bijna automatisch aan verdronken asielzoekers in de Middellandse Zee. Maar de vluchtelingenroute richting het zuiden is al veel langer een enorm probleem." De aandacht voor de anonieme slachtoffers daar is volgens hem zo gering, doordat migranten in en op weg naar Zuid-Afrika meestal één voor één sterven. Een grote ramp met een hele bootlading verdronken migranten valt meer op.

Ongeïdentificeerde lichamen eindigden in een anoniem graf

Eenmaal begraven was tot voor kort de kans op identificatie verkeken. "Ook bij ons bleven anonieme doden hoogstens wat langer in de vriezer liggen", zegt Hansmeyer. "In de hoop dat de politie toch nog iemand zou weten te vinden die de identiteit kon vaststellen. Eigenlijk mogen we lichamen maximaal dertig dagen bewaren. Maar dat liep soms op tot negentig dagen. Daarna moeten we de lijken echt begraven. Anders gaan ze zelfs ingevroren te ver ontbinden en vormen ze een bedreiging voor de volksgezondheid."

Deze ongeïdentificeerde lichamen eindigden dan in een anoniem graf. Na vaststelling van de doodsoorzaak werden zij op geen enkele manier meer geregistreerd of gedocumenteerd. Nooit zouden ze weer een naam krijgen. Nooit zouden familieleden of geliefden nog achter hun tragische lot kunnen komen.

Maar dat geldt niet meer voor de nieuw binnen gebrachte anonieme doden in Hillbrow. De drogende kleren in het zaaltje naast de autopsieruimte zijn daarvan het allereerste bewijs. Hun voormalige eigenaar is nummer één in een gloednieuwe database die opsporing en identificatie van anonieme doden tot vele jaren na het overlijden mogelijk moet gaan maken.

Forensisch patholoog Candice Hansmeyer © Bram Lammers

Het idee voor een database van ongeïdentificeerde lichamen kwam van het Rode Kruis. Eerste keus voor de testfase was Hillbrow: een immigrantenwijk bij uitstek. Fonseca begon er mensen te trainen. "We willen eerst kijken of het idee praktisch haalbaar en betaalbaar is", legt hij uit. "We hopen het systeem uiteraard ooit over het hele Afrikaanse continent uit te rollen. Maar onze financiële middelen zijn beperkt. We proberen het daarom eerst op bescheiden schaal uit."

Fonseca stelde een uiterst gedetailleerde database voor. De werkwijze is afgekeken van Interpol, met nauwkeurige foto's van lichaamsdelen, tatoeages en kleding, een radiologische scan en DNA-afname. De verwerking van al die gegevens wordt gestandaardiseerd. Want alleen als forensische diensten, politieorganisaties en op termijn ook buitenlandse instanties exact dezelfde codes aanhouden, werkt het.