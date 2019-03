Niet iedereen vindt het lijden van de Catalanen te vergelijken met dat van Anne Frank

Met nieuwe verkiezingen in aantocht en de kopstukken van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging in het beklaagdenbankje wordt geen retorisch middel geschuwd, lijkt het. Zo werd vorige week Anne Frank erbij gesleept om de separatistische zaak te stutten. De Catalaanse regeringswoordvoerder Elsa Artadi ziet blijkbaar parallellen tussen het leven van de Joodse Anne ten tijde van de nazi’s en de Catalaanse zaak en stuurde een polemische tweet de wereld in.

Artadi citeert uit het dagboek, waarin Anne Frank schrijft dat de Duitsers pogen mensen de mond te snoeren, maar dat zij vindt dat eenieder toch zou moeten kunnen zeggen wat hij denkt. De tweet ging vergezeld van een geel rouwlintje; de alom in Catalonië aanwezige steunbetuiging voor de door justitie vervolgde separatistische kopstukken.

Verkeerd sterfjaar

De kiesraad oordeelde onlangs dat deze gele linten en onafhankelijkheidsvlaggen vanwege het politieke karakter rond de verkiezingen van overheidsgebouwen af moeten. In de tweet stond pijnlijk genoeg ook het sterfjaar van Frank in concentratiekamp Bergen-Belsen verkeerd. Artadi kreeg er op Twitter en in de media fel van langs. De Israëlische ambassadeur in Spanje toonde zich verbolgen.

Had Artadi’s communicatieteam lukraak gegrasduind in het dagboek, was er snel gegoogeld op ‘vrijheid van meningsuiting’ plus ‘historische figuren’ of kwam het uit de koker van de academica zelf? Het blijft onduidelijk. Terwijl Artadi niet de eerste de beste is. De aan Harvard afgestudeerde econome werd genoemd als opvolger van de afgezette regiopresident Puigdemont en was het gezicht van de moeizame besprekingen over Catalonië met de landsregering.

Haar tweet staat niet op zich. Onlangs plaatste een adviseur van regiopresident Quim Torra een foto op Twitter van een Spaanse militair die zich bij een Catalaanse school zou bevinden, als ‘bewijs’ dat Catalonië door Spanje als een kolonie zou worden bezet.

Ook ‘de tegenstander’ handelt niet altijd even smaakvol. Irene Lozano, hoofd van een campagne dat het imago van Spanje moet verbeteren, vergeleek het verboden Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum met verkrachting. “Seks is niet verboden, stemmen evenmin. Maar dit kan niet zonder toestemming gebeuren, anders is het verkrachting”, zei zij tegen Sky News. Ze gaf later toe dat haar vergelijking wellicht niet handig was.