Niet het aardbevingsrisico, maar de perceptie telt

Na de incidenten bij kerncentrales in de VS (Three Miles Island) en Oekraïne (Tsjernobyl) waren dergelijke onderzoeken heel populair. Tegen de verwachtingen in bleek dat mensen de gevaren lager inschatten naarmate ze dichter in de buurt van een kerncentrale woonden. Als verklaring stelden de onderzoekers dat mensen naar rechtvaardiging zochten waarom ze bij een reactor woonden en daardoor pasten ze hun risicoschatting naar omlaag aan.

Ik moest hieraan denken bij het lezen van het lijvige onderzoeksrapport 'Gronings perspectief' van een team van sociaal-psychologen over het effect van de aardbevingen in Groningen op de geestelijke gezondheid van de bewoners. Zouden de inwoners die het meest bedreigd worden ook hun persoonlijk risico lager inschatten? Dat lijkt niet het geval. De onderzoekers deelden de bewoners in op basis van de zichtbare schade die hun huizen hebben opgelopen als gevolg van de bevingen. Het gaat om een groep van ongeveer 85.000 mensen in de regio die meervoudige schade hebben. Die blijken er het slechtst aan toe. Zij voelen zich minder veilig, zijn banger, meer gestrest, hebben minder vertrouwen in de overheid en zijn minder hoopvol over de toekomst.

Verkeerde schatting

Als mensen gevraagd wordt een risicoschatting te maken van uiteenlopend gedrag, van vliegen tot onveilig vrijen en van het wonen aan water tot het bedienen van tuingereedschap, levert dat interessante resultaten op. De mens blijkt minder gevaar te zien bij gedrag dat vrijwillig en controleerbaar is en waarvan het gevaar niet direct zichtbaar is. Een voorbeeld: hoeveel mensen denkt u dat er jaarlijks verdrinken in Nederland? Dat zijn er ongeveer tachtig, waarvan de meeste kinderen. Waarschijnlijk schat u het risico lager in, omdat zwemmen een vrijwillige activiteit is, waarvan je het risico zelf in de hand denkt te hebben. U denkt er waarschijnlijk niet eens over na als u een zwembad bezoekt.

Voor het aardbevingsgevaar geldt het omgekeerde. Hier worden de gevaren overschat omdat het geen vrijwillig - men heeft er niet zelf voor gekozen om in een bevingsgebied te wonen - en geen voorspelbaar risico is; het kan op ieder moment toeslaan, zoals de beving bij Zeerijp van vorige maand. Ook wordt het risico overschat door de zichtbare consequenties ervan - de scheuren in de muren en de gaten in het plafond - en doordat de consequenties waarschijnlijk nog generaties lang merkbaar zullen zijn.