Niet heroïne is het probleem voor Teuge, maar Lelystad Airport

Voor Sam Pol (62 ) is vliegveld Teuge zijn ‘tuin’. Hij weet exact wat er gebeurt. In de dertig jaar dat hij het onderhoud van de kleine luchthaven doet, heeft hij hooguit drie, vier keer iets van criminaliteit gemerkt. En dat terwijl het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (Liec), het samenwerkingsverband van onder meer politie, gemeenten en marechaussee de kleine, ongecontroleerde vliegvelden in Nederland bestempelt als potentiële vrijplaatsen voor criminaliteit.

Teuge was in 2016 de nummer vier van de elf kleine vliegvelden in Nederland.

Natuurlijk weet Pol dat vorig jaar op Teuge een vliegtuig in beslag is genomen. Het moest een groep Albanezen vanuit België naar Engeland brengen. De Albanezen kwamen nooit in Teuge aan en het gehuurde toestel werd na een tip door de politie in beslag genomen. Drie dagen stond het op het vliegveld, toen kwam de eigenaar het ophalen. En ja, vorig jaar werd een vlucht met heroïne voor Duitsland onderschept. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat de marechaussee nu meer gegevens wil over de identiteit van de piloten en de passagiers, komt wat overbodig over. De relatie met de luchthavenpolitie is prima, zo weten ze op Teuge. En wat zou de verplichte digitale melding er nog aan toevoegen?

Claims op luchtruim De gemeenschap op Teuge maakt zich eerder zorgen over de toekomst nu Lelystad Airport claims dreigt te leggen op het luchtruim boven het kleine vliegveld. In 2016 waren er 40.657 vliegbewegingen op Teuge waarvan 14.277 commerciële starts en landingen. Daarmee was het vliegveld de nummer vier van de elf kleine vliegvelden in Nederland. Ooit waren het 72.000 vliegbewegingen. 150 vliegtuigen hebben nu Teuge als thuisbasis, ze worden door drie bedrijven onderhouden. Dan zijn er ook drie vliegscholen die met hun leerlingen het luchtruim kiezen. Maar het Nationaal Paracentrum Teuge is in economisch opzicht de belangrijkste klant. Drie vliegtuigen brengen 18 parachutespringers naar 12.000 voet (zo’n 3650 meter. Het centrum is goed voor 40.000 sprongen per jaar en vijfduizend tandemsprongen. De horeca, met drie restaurants in de directe omgeving, vaart er wel bij. Met een prachtige led-verlichting langs de baan lijkt er voor Teuge niets aan de hand. Niet waar dus. Als Lelystad Airport echt goed gaat draaien kunnen de parachutespringers tot hooguit 6000 voet (1825 meter) in plaats van de huidige 12.000 voet worden gebracht. Dat zal, zo wordt op Teuge gevreesd, leiden tot het vertrek van het Nationaal Paracentrum. Een klap voor het vliegveldje. De alternatieve vliegroutes richting Lelystad die Teuge aanbood, kregen vanuit Den Haag niet het gewenste antwoord.