Niet elke Oost-Europese vrachtwagenchauffeur is een brokkenpiloot

Ze dachten dat ze met die blauwe zwaailichten goed zichtbaar waren, maar de vrachtwagen reed recht op hen in. Bij de botsing tussen de slingerende vrachtwagen en de stilstaande politieauto op de Duitse snelweg A61, net over de grens met Nederland, kwam een jonge agente (23) om het leven. Haar twee collega's raakten zwaargewond. Een van hen verkeert nog in levensgevaar. De technische recherche stelde gisteren vast dat de politieauto maar liefst tweehonderd meter werd meegesleurd.

Een veertigjarige Nederlander was getuige van de crash en had ook in Nederland alarm geslagen over de slingerende vrachtwagen. De Nederlandse politie seinde de Duitse collega’s in die de Oekraïense vrachtwagenchauffeur wilden tegenhouden. Na de aanrijding kon worden vastgesteld dat hij ruim 2 promille alcohol in zijn bloed had. In Nederland geldt voor ervaren bestuurders een alcohollimiet van 0,5 promille. Na drie glazen verdubbelt de kans op een ongeval, zeker als wordt gedronken in combinatie met moeheid en overbelasting.

Genuanceerder Dat bij deze dodelijke aanrijding een chauffeur uit Oekraïne was betrokken, werpt de vraag op of bestuurders uit Midden- en Oost-Europa (de zogenaamde MOE-landen) vaker ongelukken maken. Hun oververtegenwoordiging in de politieberichten en krantenkolommen valt in ieder geval wel op. Toch laten de cijfers een genuanceerder beeld zien. In het Basisbestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) dat wordt gevoed door de politie en beheerd door Rijkswaterstaat, staat de nationaliteit van de vrachtwagenchauffeurs genoteerd die bij ongevallen betrokken waren. Tussen 2009 en 2013 (jongere cijfers zijn niet beschikbaar) vonden er in Nederland 7182 ongelukken met vrachtwagens plaats. Daarvan werden er 2611 door buitenlandse chauffeurs veroorzaakt en bij 2497 ongelukken zat een Nederlander aan het stuur. Bij 2074 gevallen is niet duidelijk uit welk land de bestuurder komt.