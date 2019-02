Niet elk onderzoek is WC-eend-wetenschap

Zo’n ontleding was vooral een religieus ritueel. De anatoom liet zien hoe ingenieus de mens in elkaar zat. Door de kroon op de schepping nauwgezet te bestuderen, eerden de aanwezigen de schepper.

Afgelopen maandag stond minister Van Engelshoven aan zo’n snijtafel, in het nagebouwde anatomisch theater in wetenschapshistorisch museum Boerhaave, in Leiden. Op tafel lag geen lichaam, maar de wetenschapsbrief, waarin de minister haar beleidsplannen voor de komende vier jaar presenteert. Ze stond er niet om God te eren, maar wilde vooral ontzag voor de wetenschapper bepleiten. Ze benadrukte de waardevolle bijdrage van de wetenschap aan de samenleving, en wil in de komende jaren die twee nog dichter bij elkaar brengen.

Vertrouwen

In haar brief schrijft ze daarom blij te zijn met het grote vertrouwen dat Nederlanders in wetenschappers hebben. Het Rathenau Instituut onderzoekt dit iedere drie jaar. In 2018 kreeg de wetenschap een 7,1, het hoogste cijfer van alle onderzochte ­instituties, maar dat betekent niet dat iedere Nederlander alle wetenschappers vertrouwt. 23 procent van de Nederlanders denkt dat wetenschappers hun onderzoek aanpassen om de ­gewenste resultaten te krijgen. Die groep groeit als wetenschappers in opdracht werken: 34 procent denkt dat wetenschappers in overheidsdienst hun onderzoek aanpassen aan de ­resultaten die de opdrachtgever wil; en ruim 40 procent denkt dat wetenschappers bij bedrijven dat doen.

De minister noemt het ‘zorgelijk’ dat mensen wetenschappers minder vertrouwen als die werken voor overheid of bedrijven. Ze wil daar iets aan doen. Volgens haar verdienen wetenschappers het vertrouwen van de samenleving. Daar heeft ze, denk ik, meestal gelijk in, maar het lijkt me verstandig dat die samenleving dat vertrouwen niet blind verstrekt.

Wetenschappers zijn net mensen, en mensen bijten liever niet in de hand die hen voedt. Zeker niet als die hand ook nog wat druk uitoefent.