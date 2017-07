Niet de titel misschien, maar het vrouwenvoetbal moet wel op de kaart

Sarina Wiegman weet dat de verwachtingen voor het EK hoog zijn, te hoog wellicht. De bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen probeert de hype die er momenteel rond het team hangt dan ook enigszins te temperen. "We moeten het wel een beetje relativeren en in perspectief plaatsen. Er is leven na het EK. En we hebben nog niets gepresteerd en daar gaat het toch om."

Als je naar de historie kijkt, dan is de kans klein dat we dit toernooi winnen

De sportieve verwachtingen zijn zo groot, erkent Wiegman, omdat het EK in eigen land is. "Als je naar de historie kijkt is de kans klein dat we dit toernooi winnen", zegt de 47-jarige Haagse. "Natuurlijk gaan we wel voor die kans. We willen verrassen en we vinden ook dat we de kwaliteiten hebben om te kunnen presteren."

Nederland kent een korte geschiedenis op de grote titeltoernooien. In 2009 werd tijdens het debuut op het EK in Finland verrassend de halve finales gehaald, vier laar later was in Zweden de poulefase het eindstation. Op de eerste mondiale titelstrijd, in 2015 in Canada, werd Nederland in de achtste finales uitgeschakeld. Kwalificatie voor de Olympische Spelen in Rio liep op een deceptie uit.

Wiegman: "Een blik op de historie leert ons dat Duitsland al jaren bovenaan staat. Wereldwijd. Wie zijn wij om te zeggen dat we Duitsland even van die troon gaan stoten. Dat willen we wel, maar dat gaan we niet hoog van de toren blazen. Dat heeft tijd nodig en daar zijn we dagelijks hard mee bezig. We moeten ons ook niet kleiner maken dan we zijn, maar we moeten wel reëel blijven."

De elfde editie van het EK, waar voor het eerst zestien landen aan deelnemen, is in de ogen van Wiegman wel dé kans om het vrouwenvoetbal in Nederland voorgoed op de kaart te zetten. Ook de kans om een einde te maken aan de discussie: wel of geen vrouwenvoetbal. "Dat hoor je af en toe nog wel. Niet binnen de cirkel waar wij zitten, maar wel iets daarbuiten."

De drie groepswedstrijden van Nederland - tegen Noorwegen, Denemarken en België - waren in korte tijd uitverkocht. Dat de sport zo leeft had Wiegman vijftien jaar niet voor mogelijk gehouden. "Het was toen een droom dat het vrouwenvoetbal in Nederland zo groot zou worden dat de stadions zouden vollopen. Nu is het zover en dat is geweldig."

Idolen "De sport heeft succes nodig om door te kunnen ontwikkelen. Al je het wilt laten doorvloeien naar de jeugd heb je voorbeelden en idolen nodig. Dat kun je alleen bewerkstelligen door grote toernooien te spelen, want anders kom je niet in de picture. Het is een cirkel waar we nu in zitten en waar we in moeten blijven. Nu hebben we de kans om het een extra boost te geven." Dat de sport nu zo leeft had de bondscoach vijftien jaar geleden niet voor mogelijk gehouden Naast de hoge verwachtingen is er ook een doemscenario: het EK kan op een sportieve flop uitdraaien. Wiegman is zich daar terdege van bewust. "We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid. Op het veld en ook daarbuiten. Over alles wat we hebben gedaan is nagedacht. Mocht het misgaan dan kunnen we elkaar recht in de ogen kijken. Dan zouden we niet goed genoeg zijn." Als onderdeel van de voorbereiding is een aantal sporters en coaches langs geweest om te praten over hun ervaringen met grote evenementen in eigen land. Een hockeyster, een schaatser, een tennisster en ook Foppe de Haan, een van de assistenten van Wiegman, deed zijn zegje. "Voorbereiden is je ook bewust worden van verschillende situaties die zich tijdens een toernooi voor kunnen doen. Het had niets te maken met angst, het was goed om te horen wat er op je afkomt bij een toernooi voor eigen publiek."

Nederlandse eredivisie blijft achter De Nederlandse voetbalsters zijn gewild in het buitenland. Van de 23-koppige EK-selectie hebben tien speelsters emplooi gevonden in de sterke Duitse, Franse en Engelse competities. Bij Arsenal staan liefst vier Nederlanders onder contract (Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Sari van Veenendaal en Dominique Janssen) en deze week tekende Lieke Martens een contract bij FC Barcelona. Wiegman: "Nederlandse speelsters staan erom bekend tactisch hoog geschoold te zijn. Je ziet ook al speelsters van onder negentien naar het buitenland gaan. Wat ik daarvan vind? Het is van groot belang dat ze bij een club komen met goede faciliteiten en waar je vaak speelt. Die garantie heb je niet, maar je kunt vooraf wel een inschatting maken. Jonge speelsters die op de bank terechtkomen kunnen zich beter blijven ontwikkelen in Nederland." De Nederlandse eredivisie blijft achter bij de competities om ons heen. Ajax en FC Twente halen een behoorlijk niveau, maar het verschil met de andere clubs wordt groter. Volgens Wiegman heeft dat vooral te maken met geld. "Bij een aantal clubs is een topsportprogramma, bij andere clubs is dat moeilijker te realiseren. Dus maken speelsters snel de keuze waar ze het beste tot hun recht komen." "Vergeleken met tien jaar geleden is er wel degelijk progressie te zien. FC Twente deed het vorig jaar goed tegen Barcelona en Bayern München. Alleen in de intensiteit van de trainingen zit het verschil met de internationale top. We hebben geen full-profs en dus wordt het verschil groter. Voor de speelsters zonder internationale ervaring is het aanpoten als ze bij het Nederlands team komen."

Sarina Wiegman - Geboren: 26 oktober 1969 (Den Haag) - Speelster: ESDO, Celeritas, KFC'71, University of North Carolina, Ter Leede. - Nederlands elftal: 104 interlands. - Trainster: Ter Leede, ADO Den Haag, Nederlands elftal, eerst als assistent nu als bondscoach. Vorig jaar was Wiegman drie maanden assistent bij Jong Sparta. Daarmee werd ze de eerste vrouwelijke coach in het Nederlandse betaald mannenvoetbal. Met Vera Pauw en Hesterine de Reus is Wiegman de derde vrouw die in het bezit is van het diploma betaald voetbal. Lees ook: Waarom het vrouwenvoetbal niet populair is (en wat we daaraan kunnen doen)

