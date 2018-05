Niet alleen voor leerlingen, ook voor leraren is het examen een worsteling

De leraren Nederlands moeten namelijk niet alleen beoordelen of een vraag juist is beantwoord, maar ook of dit in correct Nederlands is gebeurd. Bij andere schoolvakken is dit blijkbaar niet zo belangrijk, dus waar gaat dit over?

Maar goed, het gevolg is dat sommige leraren Nederlands met haviksogen de handgeschreven bedenksels van hun leerlingen zitten na te speuren op mogelijke taalfouten. Want taalfouten leiden tot puntenaftrek.

Daarbij worden lang niet altijd de officiële voorschriften gevolgd: 'een aantal mensen zeggen' wordt rustig fout gerekend, net als zogenaamd overbodige woorden ('om'), of omdat/ doordat-verwisseling. Samentrekkingen worden ten onrechte veroordeeld, beknopte bijzinnen worden al te snel als foutief bestempeld en bij een los handschrift wordt een aaneen te schrijven woord gemakkelijk los gelezen.

De leerling moet maar het geluk hebben dat een tweede corrector een fout weer goedkeurt.