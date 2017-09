Niet alleen mannen plassen in steegjes

De kantonrechter die denkt dat vrouwen bijna nooit op straat plassen, is niet helemaal bij de tijd. En zijn raad aan een vrouwelijke wildplasser eerder deze week - doe het op een mannenurinoir - is op zijn minst problematisch.

Vrouwen drinken meer alcohol dan tien, twintig jaar geleden en dus moeten ze tijdens en na hun stapavondjes vaker plassen, zegt Marco Schimmel. Hij is directeur van Urilift, bedenker en producent van het openbaar vrouwenurinoir. Op verzoek van de gemeente Parijs heeft Urilift daar dertien maanden aan getekend en gerekend. De Franse hoofdstad merkte dat het niet langer volstond om alleen mannen weg te leiden van nissen, stegen en portieken richting urinoir.

Plassen tegen een boom of een lantaarnpaal in het buitengebied is vaak niet strafbaar

"Het budget van gemeenten is gelimiteerd. Dus richtten ze zich op de doelgroep die het meeste overlast veroorzaakte: mannen." Maar die tijd is voorbij, zegt Schimmel. Ook jonge vrouwen, pakweg tussen de twintig en de vijfendertig jaar, komen op straat in hoge nood nu ze meer biertjes drinken dan hun seksegenoten van vorige generaties. Bij gebrek aan een toilet, doen ook zij hun plas op straat. Hoewel Schimmel het vrouwenurinoir tot nu toe alleen verkocht aan de gemeente Amsterdam, het Londense Camden en de Gold Coast in Australië - 'In Parijs zit het nog in de bestuurlijke molen' - ziet hij dat veel gemeenten 'serieus nadenken' over een oplossing voor het vrouwelijke wildplasprobleem.

Mannenurinoir Zijn telefoon staat roodgloeiend sinds een Amsterdamse kantonrechter maandag de 23-jarige Geerte Peining veroordeelde tot een boete van 90 euro omdat ze had geplast op het Leidseplein, na een dansavond in 2015. Dat er in de stad maar drie openbare vrouwentoiletten zijn, vond hij geen excuus. Piening had maar op een mannenurinoir moeten gaan, vond de rechter. Is dat inderdaad een oplossing, kan een vrouw plassen op een mannenurinoir? "En dat vraag jíj, als vrouw, aan míj, een man?", antwoordt Schimmel. "Laat ik het zo zeggen: de huidige urinoirs zijn niet ontworpen voor dames. Hun anatomie is anders. Daar zit het hele antwoord in. Meer moet ik er als man niet over zeggen." Zijn bedrijf produceert al ruim tien jaar een openbaar vrouwentoilet. Maar dat is voor gemeenten nogal een dure oplossing, zegt Schimmel. Waar een plaszuil met drie urinoirs in een uur tijd zo'n 180 mannen ontlast, helpt een vrouwentoilet in diezelfde tijd twintig tot dertig vrouwen. En het neemt wel evenveel ruimte in. Vandaar de vraag naar dat vrouwenurinoir, dat ook in zo'n plaszuil past. De deur gaf hoofdbrekens. Mannen hebben die niet nodig, vrouwen willen zonder niet plassen. Maar de plaszuilen van Urilift zakken overdag omlaag de stoep in, alleen 's avonds en 's nachts komen ze omhoog. En hoe pas je zo'n deur in een bewegende zuil? Vooral daaraan gingen die dertien ontwikkelingsmaanden op. Nu het vrouwenurinoir er is, staat Nederland er binnenkort vol mee? Binnenkort niet, denkt Schimmel. "Beslissen duurt lang bij overheden." Maar met het gestegen alcoholgebruik, zullen ook dames willen plassen. "Daar zijn steden zich meer van bewust."

Bomen en lantaarnpalen Plassen tegen een boom of een lantaarnpaal in het buitengebied is vaak niet strafbaar. De meeste gemeentelijke verordeningen zetten alleen een boete op wildplassen in de bebouwde kom. Wie daar wordt betrapt terwijl hij/zij de blaas leegt, krijgt een boete van maximaal 140 euro. Lees ook: Rechter: Vrouw kan best in urinoir op straat plassen

