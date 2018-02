Niet alleen fans namen vandaag afscheid van Ruud Lubbers

Twee leden van de marechaussee salueren plechtig als mensen voor de kist halt houden om oud-premier Ruud Lubbers de laatste eer te bewijzen. Stemmige kerkmuziek klinkt door de Rotterdamse Laurentius- en Elisabethkathedraal waar het publiek vandaag afscheid kon nemen van de CDA-politicus die vorige week op 78-jarige leeftijd overleed.

De gesloten witte kist staat rechts in de hoek van de kathedraal, omgeven door een woud van bloemenkransen. Die zijn afkomstig van familie, maar vooral van de vele collega’s met wie Lubbers heeft gewerkt. ‘In vriendschap’ staat bij de krans van de nog levende ‘leden van het kabinet-Den Uyl’, waarvan Lubbers in de jaren zeventig deel uitmaakte.

Voor de kist liggen op kussens twee onderscheidingen die hij als erkenning kreeg voor zijn verdiensten tijdens zijn lange politieke carrière: de Ridder-Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Four Freedoms Award van de Roosevelt Foundation. Lubbers leidde tussen 1982 tot 1994 drie kabinetten. Daarna had hij een hoge functie bij de VN.

Integer

Hilda van Holten (65) was onder de indruk van de ambiance in de kerk. “Heel plechtig, goed passend bij de staatsman die hij was.” De in Israël geboren Van Holten kwam in 1983 met haar Nederlandse man in Nederland en bij de daarop volgende verkiezingen stemde zij op Lubbers. “Geen twijfel over mogelijk. Lubbers was de leider van dat moment, integer, hij stond ergens voor”.

Soms was Van Holten het niet met hem eens. “Ik denk dan aan zijn twijfels over de eenwording van Duitsland, waar ik volledig achter stond. Maar dat heb je bij elke politicus. Mensen klaagden over zijn wollige taalgebruik, maar ik vond dat hij duidelijke principes had. Het nieuws over zijn dood kwam als een schok, omdat ik niet wist dat hij ziek was.”