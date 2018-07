Niet alleen de Democraten moeten hun knopen tellen voor de vacature in het Hooggerechtshof

Het aangekondigde afscheid van de gematigde conservatief Anthony Kennedy van het Hooggerechtshof maakt dat president Donald Trump zijn tweede benoeming in dat hof mag doen. Daarmee kan hij de richting van de hoogste rechtspraak in de VS voor vele jaren bijsturen in conservatieve richting.

Op het eerste gezicht lijkt het duidelijk wat de rol zal zijn van alle spelers in Washington. Trump zal – op 9 juli, zo heeft hij aangekondigd – iemand voordragen met een indrukwekkende juridische staat van dienst, die in lagere rechtbanken een consequent conservatieve kijk op het recht heeft laten zien.

In de Senaat, waar zijn voordracht moet worden goedgekeurd, zullen de Republikeinen als een gesloten blok voor die kandidaat stemmen. De meeste Democraten zullen tegenstemmen, maar als minderheid de benoeming niet kunnen tegenhouden.

En zoals de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell beloofde, wordt de nieuwe man of vrouw dan in de herfst, nog voor de verkiezingen in november, geïnstalleerd.

Maar op al die punten zijn er onzekerheden, kenmerkend voor de grote spanning waar de Amerikaanse politiek onder staat.

Gestolen

Paradoxaal genoeg is het nog het minst onzeker wat Donald Trump zal doen. Weliswaar heeft hij in het verleden laten zien dat hij niet bang is om mensen voor te dragen voor een hoge post die daarvoor ongeschikt lijken en/of blijken. Neem zijn besluit om zijn lijfarts in het Witte Huis te promoveren tot directeur van het enorme ministerie van veteranenzaken – snel weer teruggedraaid toen opeens negatieve verhalen loskwamen over diens medisch handelen en kwaliteiten als manager van een piepklein team. Maar als het gaat om het Hooggerechtshof heeft Trump een score van 100 procent. Hij droeg Neil Gorsuch voor, een van de namen op een lijst die was opgesteld door de conservatieve Federalist Society. Het Hooggerechtshof werd daar niet conservatiever door – Gorsuch volgde de zeer rechtse Antonin Scalia op na diens overlijden – maar het gaf veel Republikeinse kiezers en kaderleden vrede met hun beslissing om ondanks allerlei twijfels in 2016 toch op Trump te stemmen.

Een lobby-firma in de hoofdstad Washington maakte dat even realistisch als humoristisch duidelijk door op een conferentie van de Federalist Society rode stressballen uit te delen, met daarom de tekst: 'But Gorsuch' – vrij vertaald: 'Maar wel mooi Gursuch!'

Voor de Democraten was zijn benoeming een zeer bittere pil. De vacature-Scalia was ontstaan tijdens het presidentschap van Barack Obama. Nog voordat die een opvolger had voorgedragen, verzonnen de Republikeinen de nieuwe regel dat een president zo'n voordracht niet mocht doen in een jaar dat het volk een nieuwe president zou kiezen.

Wat de Democraten betreft is de zetel van Gorsuch gewoon gestolen, en daarmee ook de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof. Maar ze moesten er tandenknarsend mee akkoord gaan. Nu binnen die conservatieve meerderheid de gematigde conservatief Kennedy vervangen lijkt te gaan worden door een volbloed conservatief, staan ze voor de vraag of ze zich daar bij moeten neerleggen.

In de Democratische achterban klinkt luid de roep om de benoeming met alle mogelijke middelen te blokkeren

De meeste senatoren, stuk voor stuk ervaren politici, neigen daartoe. Ze zullen Trumps kandidaat kritisch ondervragen, en luidkeels waarschuwen tegen de mogelijke slechte uitspraken die het Hooggerechtshof met hem/haar erbij zal gaan doen, in de hoop dat de kiezers die boodschap horen.

Maar in de Democratische achterban klinkt luid de roep om de benoeming met alle mogelijke middelen te blokkeren, in ieder geval tot na de verkiezingen van november. Er is een – niet al te grote – kans dat de Democraten daarna de meerderheid in de Senaat hebben, en Trump kunnen dwingen een gematigde rechter voor te dragen.

Die blokkade kan procedureel zijn – het reglement van de Senaat maakt tal van vertragingstactieken mogelijk, maar iemand als documentairemaker Michael Moore vindt gewoon dat een miljoen mensen moet optrekken naar het Capitool in Washington. "Als deze rechter er door komt, dan is het hof rechts voor de rest van ons leven. Klaar. Dan is het gedaan."