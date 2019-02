Niet alleen de brexit doet autofabrikanten het eiland verlaten

Oorzaak: De naderende brexit. De jongste autofabrikant die afhaakt is het Japanse Honda, dat gisteren bevestigde zijn fabriek in Swindon in 2021 te sluiten. Dat kost mogelijk 3500 mensen hun baan. Die zetten - samen met tal van robots - nu nog jaarlijks 160.000 auto's in elkaar in Swindon, de meeste van het model Civic. Eerder deze maand besloot Nissan af te zien van zijn aanvankelijke belofte om het model de X-Trail in Sunderland te bouwen.

“Het is allereerst voor de Britse auto-industrie een aderlating”, zegt Max Erich, sectoreconoom automotive bij ING. “Wanneer een fabriek sluit of sterk terugvalt in capaciteit dan betekent dat een verlies van banen en investeringen. Aangezien het regionaal vaak belangrijke werkgevers zijn kan dat een forse economische klap zijn voor een regio. Daarnaast werkt het door naar automotive toeleveranciers, waarvan er ook veel in het Verenigd Koninkrijk actief zijn. Zo verzwakt de Britse auto-industrie dus in de breedte.”

‘Niet brexit-gerelateerd’ De Honda-fabriek in Swindon is goed voor circa 10 procent van de totale Britse autoproductie van ruim 1,5 miljoen auto’s. Volgens Honda is het besluit om zijn enige fabriek op het eiland te sluiten ‘niet brexit-gerelateerd’. Ian Howells, senior vicepresident van Honda Europa, zei tegen de BBC: “We zien een ongekende verandering in de branche op wereldschaal. We moeten heel snel overstappen op elektrificatie van onze voertuigen vanwege de vraag van onze klanten en de wetgeving.” Vorige maand zei Honda nog dat het de fabriek in Swindon in april zes dagen sluit vanwege de brexit. De automaker wil zich met die pauze voorbereiden op eventuele problemen met de douane als de Britten uit de Europese Unie zijn gestapt. Ook zou Honda voor de zekerheid de productie naar voren willen halen en voorraden willen aanleggen. Concurrent Nissan (met zijn fabriek in Sunderland de grootste automaker van het eiland) geeft eveneens een tweeledig signaal af met zijn beslissing om het model X-Trail toch maar niet in Engeland te laten bouwen. De topman van Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, verwijst naar dalende verkoopverwachtingen en noodzakelijke investeringen vanwege strengere emissie-regels, maar geeft ook toe de brexit te vrezen. In een brief aan het personeel schrijft hij: ‘De huidige onzekerheid helpt een bedrijf als het onze niet om te kunnen plannen voor de toekomst’. Vorige maand zei Honda nog dat het de fabriek in Swindon in april zes dagen sluit vanwege de brexit

Verkoopdaling Sectoreconoom Max Erich: “Als je kijkt naar de individuele gevallen dan is het zeker niet enkel de Brexit. De verkopen van Honda in Europa zijn al jarenlang dalende. In 2007 zaten ze op bijna 300.000 auto’s in Europa. Nu ligt het nog net boven de 100.000. Ook Nissan loopt terug in verkoop in Europa. Brexit is vaak één van de redenen waarom automerken snijden of in het uiterste geval wellicht helemaal vertrekken, maar veelal niet de enige reden.” Toch roept het groeiende rijtje autobedrijven die het Britse eiland de rug toe keren of flink snoeien (Jaguar Land Rover schrapt duizenden banen, Ford sluit twee fabrieken) de vraag op wat er nog overblijft van de ooit zo roemruchte Britse auto-industrie, die na veel vallen en opstaan juist weer aardig was opgekrabbeld. Erich: “Het betekent zeker niet het einde van de Britse automobielindustrie. Ze hebben eerder moeilijke tijden doorstaan. Merken met een sterke historie zoals Mini, Jaguar Land Rover, Rolls Royce, Bentley, Aston Martin zullen het VK nooit helemaal verlaten. Ze zijn onderdeel van de geschiedenis en merkwaarde. Bovendien verkopen deze merken juist ook buiten de EU goed.”

