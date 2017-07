Toen de zegeningen van die app de mensheid nog niet gegund werden, en we het moesten doen met piskijkers, kruidenvrouwtjes en ettelijke weerspreuken. 'Komen de Hondsdagen met veel regen, dan gaan we slechte tijden tegen', luidt een van die spreuken. En het vervolg: 'Maar komen de Hondsdagen helder en klaar, verwacht dan maar een gunstig jaar.' Van het weer op en kort na 19 juli zou een voorspellende werking uitgaan.

Maar klopt de weerspreuk ook? Nee, zegt weerman Jan Visser uit Purmerend. Hij werkte lang voor deze krant en nu onder meer voor Buienradar. "Statistisch en wetenschappelijk is het niet hard te maken. Er wordt in de zomer soms wel een patroon ingezet, met overwegend goed of slecht zomerweer. Deze zomer ontbreekt dat - het is vooral wisselvallig. Al kan het begin augustus ineens weer stabieler worden."

'Hondsdag', komt van 'Grote Hond', het sterrenbeeld dat in deze periode gelijk met de zon opkomt en ondergaat. 'Honds' duidt ook op 'slecht', wat verwijst naar de doorgaans hoge temperatuur in deze tijd van het jaar. Broeierig, klef of drukkend weer gaat vaak over in onweer.

Niet alle weerspreuken zijn onzin. De wijsheden die iets zeggen over een langere termijn, bleken vaak niet houdbaar. Maar enkele over de korte termijn blijven overeind, zegt Visser. "Bijvoorbeeld: 'Een kring om de zon betekent regen in de ton'. Die komt vaak wel uit. Is er een halo om de zon te zien, dan komt dat meestal door dunne, hoge bewolking. Die bestaat uit kleine ijskristalletjes, waar het zonlicht in valt - en een kring vormt. Dat verschijnsel duidt op een naderende storing."

