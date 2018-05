Niet alle schoolbesturen besteden hun extra geld aan verlaging werkdruk leraar

Schoolbesturen bemoeien zich met de besteding van gelden die basisscholen hebben bedongen om de werkdruk van leraren te verlagen. De afspraak is dat leerkrachten op hun eigen school besluiten wat er met geld gebeurt dat ze met stakingen hebben afgedwongen. Toch zegt een op de tien schoolleiders dat het overkoepelende bestuur zich ermee bemoeit.

Lees verder na de advertentie

Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder zo'n 650 schoolleiders. Voorzitter Petra van Haren noemt het zorgelijk dat er schoolbesturen zijn die scholen vertellen wat ze met het geld moeten doen. "Bestuurders willen er bijvoorbeeld gaten mee dichten in de begroting", zegt ze. "Dat is op zich voor te stellen maar de afspraak is nadrukkelijk dat leraren, met hun schoolleider, over deze som geld beslissen."

Maar, benadrukt ze, op de meerderheid van de scholen gaat het goed. Het extra geld gaat vooral naar meer leraren en meer onderwijsassistenten, blijkt uit de peiling. Verder zijn er scholen die het willen uitgeven aan bijvoorbeeld conciërges, administratief medewerkers of aan collega's die de sinterklaasvieringen, schoolkampen en sportdagen regelen. "Als een leerkracht niet zelf de accommodatie, verzekeringen en boodschappen voor een kamp hoeft te regelen, scheelt dat veel tijd", zegt Van Haren.

De afspraak is nadrukkelijk dat leraren, met hun schoolleider, over deze som geld beslissen Petra van Haren

Acties Leraren kregen dankzij een prikactie en meerdere stakingen 700 miljoen euro extra: 270 miljoen voor een hoger salaris, 430 miljoen voor een lagere werkdruk. Over de salarisverhoging voor leraren wordt op dit moment onderhandeld aan de cao-tafel, geld voor werkdrukverlaging krijgen scholen dit jaar al. Het gaat in 2018 om 99 miljoen euro. Volgend jaar is er 237 miljoen euro beschikbaar en dat bedrag loopt op tot 430 miljoen euro in 2022. Voor een gemiddelde school komt het uiteindelijk neer op 65.000 euro per jaar.