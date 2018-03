Niet alle christelijke hulporganisaties kwijnen weg

Jaarlijks verliest de Protestantse Kerk in Nederland omstreeks 70.000 leden. Maar haar hulporganisatie Kerk in Actie, die door kerken en door kerkleden en andere particulieren wordt gefinancierd, groeit. Rara hoe kan dat?

Rob van Ooijen, woordvoerder van Kerk in Actie, meldt met gepaste trots dat het donateursbestand de afgelopen tijd met tien procent is gegroeid. Dat gaat niet vanzelf, zegt hij in reactie op het bericht in Trouw dat kleine christelijke ontwikkelingsorganisaties het moeilijk hebben. Het oecumenische Oikos houdt er vandaag mee op.

Inventief

Meer dan vroeger moet Kerk in Actie moeite doen nieuwe mensen te werven. "We proberen inventief te zijn en jongeren aan te spreken", zegt Van Ooijen. Dat betekent dat Kerk in Actie daar is waar ook jongeren zijn: bij nieuwe evenementen zoals Zingenindekerk.nl en Daarompasen.nl zijn mensen van Kerk in Actie present om leden te werven. "En we proberen aan te sluiten bij thema's die in de kerk en bij de achterban leven", zegt de woordvoerder. Hij noemt kinderen in de knel, veiligheid, kerken die een minderheidspositie innemen.

Van Ooijen is net terug uit Bangladesh, waar hij ontwikkelingsprojecten bekeek. Ongeveer driekwart van de 25 miljoen euro die Kerk in Actie jaarlijks te besteden heeft, gaat naar het buitenland, ongeveer een kwart is er voor diaconale projecten in eigen land. De inkomsten komen uit vaste bijdrages van kerken, uit collectes en van de circa 200.000 donateurs.

"Het gaat met ons heel goed, wij groeien", concludeert Van Ooijen. Misschien, overweegt hij, zit de verklaring in het feit dat de kerk vergrijst. Kerk in Actie probeert een brug te slaan naar jongeren, maar in het donateursbestand van Kerk in Actie zitten veel vijftigers en zestigers.