Niet 64, maar mogelijk 3000 doden in Puerto Rico door orkaan Maria

Maria veroorzaakte vorig jaar september een ravage op Puerto Rico, een autonoom gebied binnen de Verenigde Staten. Delen van het eiland zaten maanden zonder stroom. Het officiële dodental staat op 64. De regering zag ook in dat het fors naar boven moest worden bijgesteld, maar wachtte de uitkomst van dit onderzoek af, waar ze overigens zelf om had gevraagd.

Het instituut voor volksgezondheid van de George Washington Universiteit, dat het uitvoerde verwacht dat de overheid het dodental nu zal bijstellen. Dat het officiële aantal zo laag ligt, komt volgens de onderzoekers ook omdat artsen geen richtlijnen hebben hoe ze slachtoffers die zijn overleden als gevolg van een natuurramp, het beste kunnen documenteren.

De decaan van het onderzoeksinsituut, Lynn Goldman, hoopt dat er lessen getrokken zullen worden. Bijvoorbeeld dat hulp tijdens en na een orkaan gefocust moet worden op ouderen en mensen met een laag inkomen. Onder deze groepen vielen de meeste slachtoffers, is namelijk een van de conclusies.

Half jaar

De onderzoekers kozen ervoor om de doden ten gevolge van de orkaan over de tijdspanne van een half jaar te tellen. Dat is een veel langere periode dan gebruikelijk is. Maar volgens Goldman was dat vooral nodig omdat mensen zo'n lange tijd geen stroom hadden. "Ze moesten daardoor zonder ventilatoren of airconditioning het hoofd bieden aan de hitte."

De gezondheidszorg zou ook verbeterd moeten worden. Al zei Goldman nog niet te weten of er een directe relatie te leggen is tussen de zwakke gezondheidszorg in de regio en het aantal doden, direct of indirect veroorzaakt door de storm.

De onderzoekers willen nog familieleden van de slachtoffers van orkaan Maria interviewen om te achterhalen hoeveel mensen direct slachtoffer zijn geworden van de orkaan.

In mei bracht een onderzoek van Harvard al naar buiten dat het dodental fors hoger moet zijn.