Niemand wil de aanslagpleger van Manchester begraven

De gemeente, uitvaartondernemers en de grootste moskee van de stad: allemaal hebben ze bedankt, melden Britse media. Abedi’s lichaam is bewust naar een mortuarium buiten de stad gebracht, weg van de lichamen van zijn 22 overleden slachtoffers.

De kans dat hij nog terugkeert is erg klein, belooft de gemeente in The Times. Ze gaat ‘er alles aan doen’ dat binnen haar macht ligt om de eventuele teraardebestelling elders te laten plaatsvinden. Uiteindelijk is het aan de lijkschouwer om daarover de knoop door te hakken. Wanneer die dat gaat doen, is nog niet bekend.

Charlie Hebdo Manchester is niet de eerste stad die in de maag zit met een overleden terrorist. De mannen die zichzelf vorig jaar opbliezen op het Brusselse vliegveld Zaventem, werden uiteindelijk begraven in stilte, onder een andere naam. Zo hoopten autoriteiten te voorkomen dat de begraafplaats in een Brusselse deelgemeente, waar de mannen liggen, een bedevaartsoord wordt voor jihadisten. De daders van de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo kregen anonieme graven in Parijs en Reims. De mannen die zichzelf vorig jaar opbliezen op vliegveld Zaventem, werden begraven in stilte, onder een andere naam Dat Abedi ruim een week na zijn overlijden nog niet ter aarde is besteld, druist in tegen de islamitische traditie. Die schrijft voor dat doden binnen 24 uur worden begraven. Mede om die reden gaven Amerikaanse militairen Osama bin Laden een begrafenis op zee - het regelen van een graf of crematieplek zou te lang geduurd hebben. Die tijdsdruk kwam het leger goed uit, want het vinden van zo’n begraafplaats zou een lastige klus geworden zijn. Geen enkel land was volgens het leger bereid om Bin Ladens lichaam te begraven.

