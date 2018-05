Niemand weet hoe, maar de oermens bereikte de Filippijnen al vroeg

De vondst van botten van een neushoorn, met daarop snij- en haksporen, suggereert dat er al minstens 700.000 jaar mensachtigen voorkomen op de Filippijnen. Dat schrijft een internationaal team van archeologen en paleontologen vandaag in vakblad Nature. Op het eiland Luzon, ten noorden van de hoofdstad Manila, vonden de onderzoekers stenen werktuigen en een bijna compleet skelet van een neushoorn. Op enkele botten zaten snijsporen die de onderzoekers toeschrijven aan de stenen werktuigen. In de beide opperarmbotten van het dier zaten bovendien deuken. Ernaast lag een steen die daar precies in past.

Op het Indonesische eiland Flores, vierduizend kilometer naar het zuiden, zijn in 2003 en 2014 ook botten gevonden van een vroege mensachtige. Deze homo floresiensis kreeg de bijnaam ‘hobbit’ omdat een volwassen individu hooguit een meter lang was. Enkele van de botten op Flores bleken ook ongeveer 700.000 jaar oud. Bovendien werden op Sulawesi al eens werktuigen gevonden van tenminste 200.000 jaar oud. Het oudst bekende fossielen van moderne mensen, homo sapiens, is een 300.000 jaar oud fossiel uit Marokko.

Nederlandse expeditie De expeditie naar de Filipijnen was een initiatief van de Nederlandse paleo-antropoloog John de Vos van het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Hij ziet de vondst als ‘driemaal, scheepsrecht!’ “Na de vondsten van de botten en werktuigen op Flores en Sulawesi ontstond er steeds de nodige wetenschappelijke discussie. Een deel van de collega’s wilde er gewoon niet aan. Ik denk dat we met deze vondst op Luzon hebben laten zien dat er echt vroege mensachtigen ten oosten van de zogenoemde Wallacelijn hebben geleefd.” De grote vraag blijft hoe deze mensachtigen op deze eilanden terecht zijn gekomen De grote vraag blijft hoe deze mensachtigen op deze eilanden terecht zijn gekomen. Zowel Flores als Luzon ligt aan de overzijde van een diepe zeestraat. Deze ‘Wallacelijn’ markeert een fysieke scheiding tussen Azië en ‘groot Oceanië’. Om vanuit Azië daar overheen te komen, moeten de mensachtigen met bijvoorbeeld een boomstam of bamboetakken zijn meegedreven. Met de heersende zeestromen zouden ze misschien uit de omgeving van Taiwan kunnen zijn gekomen.