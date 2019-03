Niemand staat te springen om het levenloze Alitalia te redden

Gezocht: grote, gezonde luchtvaartmaatschappij die graag honderden miljoenen in een net niet dode sectorgenoot zonder veel toekomstperspectieven wil stoppen.

Voor die bijna onmogelijke opgave staat de Italiaanse regering nu ­easyJet zich heeft teruggetrokken als potentiële investeerder. Na maandenlange gesprekken over de aankoop van ongeveer 20 procent van de Alitalia-aandelen is de deal afgeketst; de Britse prijsvechter ziet de investering niet zitten. Daarom moet de Italiaanse regering opnieuw, en snel, op zoek naar een andere koper.

Honderden miljoenen verlies

Alitalia is een hoofdpijndossier voor iedere regering die de afgelopen twee decennia aan de macht was in Italië en dus ook voor de huidige ­populistische regering van Vijfsterrenbeweging en Lega. Sinds mei 2017 wordt de zo goed als failliete luchtvaartmaatschappij geleid door overheidscommissarissen, nadat het ook Etihad uit het Midden-Oosten niet was gelukt om het Italiaanse bedrijf financieel gezond te maken.

De groen-witte toestellen kunnen nu alleen nog vliegen dankzij een staatslening van 900 miljoen ­euro. Maar over hooguit drie maanden is ook die op.

Dat het vinden van een enthousiaste investeerder een bijna onmogelijke opgave is, komt doordat het Italiaanse bedrijf jaar in jaar uit marktaandeel en honderden miljoenen ­euro’s verliest. Luchtvaarteconomen zeggen dat Alitalia te duur is voor passagiers die binnen Italië of Europa vliegen. Zij boeken liever een ticket bij concurrenten easyJet, Ryanair en Vueling. Tegelijkertijd is Alitalia te klein om met haar intercontinentale vluchten op te boksen tegen concurrenten als Lufthansa en Air France-KLM. Te veel stoelen blijven leeg.