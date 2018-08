Niemand koopt met dit weer een zomerjas, dus koopjesjagers zien hun kans schoon

Wat de hete zomer doet met de verkoop van zomerjassen en andere doordraagkleding zoals shirts met lange mouwen? “Loop maar even mee naar boven”, zegt Bart Stronkhorst, de bedrijfsleider van kledingwinkel Creme Fresh in de Haarlemse Grote Houtstraat.

Creme Fresh is een herenmodezaak met een no-nonsense uitstraling. Aardse kleuren, grove metalen rekken, houten kisten. Door een typisch mannelijke eigenschap hebben herenmodezaken moeite met de verkoop van dunne jassen en shirts met lange mouwen. Mannen kopen namelijk alleen kleding als zij dat nodig hebben, zegt Stronkhorst als hij de trap oploopt. Dit jaar bijvoorbeeld lijkt het alsof Nederland de winterjas direct inruilde voor een T-shirt. Het is nauwelijks weer geweest voor dunne jasjes. Dus kopen mannen die ook niet.

“Dan krijgt je dit”, zegt Stronkhorst als hij wijst naar rekken vol zomerjassen en shirts met lange mouwen. Veel is afgeprijsd. Alleen voor de nieuwe wintercollectie, die ook al is gearriveerd, moet de klant de volle prijs betalen. “Als we kleding voor de helft van de prijs wegdoen, maken wij er geen winst meer op.”

Hij wijst op een shirt dat ‘2,5 keer over de kop gaat’. Daarmee bedoelt hij dat de inkoopprijs 2,5 keer zo laag is als de uiteindelijke verkoopprijs. “Bij ons is de omzet nog altijd goed, maar de marges zijn lager.”

Tegenvaller

Even verderop in de Grote Houtstraat zit herenmodezaak Just Brands. Ook deze winkel ademt het vrijbuitersleven met een klassieke motor tussen houten kisten met broeken. Hier zijn de marges beter. “Een shirt gaat bij Just Brands misschien wel vijf keer over de kop”, schat Stronkhorst. Oftwel: een shirt van 40 euro waar hij zelf 16 euro voor de inkoop betaalt, daar is Just Brands 8 euro aan inkoop kwijt.

Dat komt omdat Just Brands een zogeheten merkenwinkel is. Zij verkopen alleen kleding van PME, Vanguard en Cast Iron. Omdat de inkoopprijzen lager zijn, doet een uitverkoop minder pijn.

Zomerjassen zijn bij Just Brands alleen achterin de winkel te vinden. Een paar, meer niet. “Wij hebben geen enorme magazijnen vol moeilijk verkoopbare kleding”, zegt filiaalmanager van Just Brands Dustin van der Veen. “Als iets te lang blijft liggen, gaat het naar de outlet-winkels of naar een opkoper.“

Net als collega en concurrent Stronkhorst begint ook Van der Veen uit zichzelf over de koopvaardigheden van mannen. Ze kijken niet vooruit, bevestigt hij. Is dat werkelijk zo?