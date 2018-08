Niemand kende Jos Brech echt, zelfs zijn collega's niet

Van Leusen kende Jos Brech, de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, een jaar of twee. Ze waren beide bushcrafters, natuurliefhebbers.

Van Leusen beheerde met Brech en mede-natuurliefhebber Eric van ’t Padje de Old Crow, een chalet in de Franse Vogezen waar volwassenen en kinderen leren bushcraften: de kunst om met wat de natuur te bieden heeft zo lang mogelijk te overleven. Het is ook de plek waar Brech, voortvluchtig en sinds vanmorgen op de most wanted lijst van Europol, voor het laatst is gezien. Brech wilde er permanent gaan wonen, in het afgelegen huis. Dat zegt misschien wel wat, overweegt Van Leusen, over wat voor man Brech is.

Joseph Theresia Johannes Brech wordt geboren op 29 oktober 1962. Hij is op dit moment 55 jaar oud en woonde jarenlang bij zijn moeder. Hij houdt er van om buiten te zijn, schrijft hij zelf op zijn YouTube-kanaal. Hij is dol op wildkamperen, fotograferen, is een fanatieke geocoacher (een sport waar wandelaars op basis van gps-coördinaten op een soort schatzoektocht gaan) en heeft zich verdiept in eetbare planten. Kortom: de man heeft zichzelf getraind om zo lang mogelijk van de radar te blijven.

Hij wilde met kinderen door grotten klimmen, duiken maken en onder dingen door kruipen. Dat vonden wij te gevaarlijk Jozef Dirks (75), Scouts Scouting Nuth

Zedendelict Zijn leven is vooralsnog een raadsel. Wel duidelijk is dat hij in 1985, hij is dan 23 of 24 jaar, verdacht wordt van een zedendelict. De zaak werd geseponeerd, en omdat de systemen sindsdien zijn opgeschoond weet de politie niet wat er toen precies is gebeurd. Later in de jaren tachtig was Brech actief bij de scouting in het Limburgse Nuth. “Tussen 1988 en 1989 was Jos hier leider van een groep van ongeveer twintig verkenners. Jongens tussen de 10 en 17 jaar”, zegt penningmeester en secretaris Jozef Dirks (75) van Scouts Scouting Nuth, die toentertijd met Brech samenwerkte. Lang hield Brech het niet vol. “Hij voldeed niet aan onze verwachtingen van een scoutingleider”, zegt Dirks. “Hij wilde met kinderen door grotten klimmen, duiken maken en onder dingen door kruipen. Dat vonden wij te gevaarlijk.” Brech stopte. “Hij was een normale man en zeker niet onaardig. Dit hadden we nooit verwacht.”

Planten koken In augustus 1998 duikt Brech, 35 jaar oud, ’s avonds laat op bij de plek waar het lichaam van Nicky die avond is gevonden, op de Brunsummerheide. Tegen de marechaussee, die de plaats delict bewaakt en hem staande houdt, zegt hij dat hij op weg is naar huis en zo laat nog op pad is omdat het zo warm is geweest die dag. Brech woonde toen in Simpelveld, zei de politie woensdagochtend. Dat is zo’n twintig kilometer verderop. Na 1998 werkt Brech volgens de politie bij peuterspeelzaal Olleke Bolleke in Brunssum en bij de scouting in Heerlen. Bij Olleke Bolleke wordt de telefoon niet opgenomen, Scouting Heerlen wil niets zeggen. Op zijn YouTube-kanaal, waar hij tot een jaar geleden actief was, zegt Brech dat hij ‘scoutmaster’ is. Op de filmpjes is te zien hoe hij tenten opzet, planten kookt en met volwassenen en kinderen door de Vogezen wandelt. Op 20 februari is hij, volgens de laatste Facebook-update van begin juni vrijwel zeker vertrokken uit het chalet. Hij laat zijn mobiele telefoon achter, neemt wel gps en een outdoor-uitrusting mee. Hij pint voor het laatst op 14 februari. Begin juni worden survivalspullen, waaronder kaarten en een wildcamera, gestolen uit het chalet. Of Brech dat deed? “Nu ga je natuurlijk wel dingen vermoeden”, zegt Van Leusen.

