Niemand is blij met de nieuwe payroll-regels

Eindelijk liggen bij de Tweede Kamer regels voor payroll-bedrijven. Maar of die een succes worden, is de vraag. Uitzendbureaus vinden dat ze veel te ver gaan. Ook reguliere uitzenders dreigen er onder te vallen en dat veroorzaakt rechtsonzekerheid, zegt directeur Jurriën Koops van brancheorganisatie ABU. Ook de FNV heeft kritiek. Bestuurder Erik Pentenga: “Payrollconstructies worden niet gebruikt om flexibel te werken maar om de kosten te drukken. Het is een verdienmodel.”

Langs het randje Naar schatting 200.000 werknemers werken via een payrollconstructie. Het kenmerk is dat een opdrachtgever zelf een werknemer werft. Een payrollbedrijf neemt vervolgens deze werknemer (tijdelijk) in dienst, betaalt het loon en regelt de vakantiedagen. Het gevolg is dat werknemers bij een bedrijf hetzelfde werk doen, koffie halen bij dezelfde automaat, maar andere arbeidsvoorwaarden hebben. Een deel van de payrollbedrijven loopt langs het randje; veel flexibiliteit tegen lage kosten. Pay­roll­con­struc­ties worden niet gebruikt om flexibel te werken maar om de kosten te drukken Erik Pentenga, FNV-bestuurder Daar moet een einde aan komen, vindt de Tweede Kamer al heel lang. In 2014 werd een motie van de PvdA aangenomen waarin staat dat werknemers die via een payrollbedrijf aan de slag zijn op dezelfde manier moeten worden betaald als werknemers die in vaste dienst zijn. In het vorige kabinet hield de VVD dit tegen. Wel werd afgesproken dat de rijksoverheid geen zaken meer doet met payrollbedrijven.

Adequaat pensioen In het huidige kabinet is de VVD maar één van de vier partijen. Daarom ligt er nu toch een voorstel van minister Koolmees (sociale zaken) bij de Tweede Kamer en dat wordt waarschijnlijk nog deze maand besproken. Daarin staat de verplichting om werknemers van payrollbedrijven hetzelfde loon te geven als het personeel van de opdrachtgever. Er moet ook voor iedereen ‘een adequaat pensioen’ komen. Wat dit laatste betekent, beslist de minister later. Het voorstel is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans waarin ook nieuwe regels staan voor onder meer ontslag, tijdelijke contracten en oproepkrachten. Vakbond FNV heeft de pest aan payrollcontructies. De nieuwe regels van Koolmees zijn maar een kleine verbetering, vindt de vakbond: de arbeidsvoorwaarden moeten gelijk worden getrokken. Omdat er nog geen nadere afspraken zijn over het pensioen vreest vakbondsman Pentenga dat bedrijven nog steeds proberen zo goedkoop mogelijk te werken door een pensioenfonds te kiezen met een lage premie. “Op die manier blijft er een financiële prikkel om voor een payrollconstructie te kiezen.” De FNV’er meent dat bedrijven die flexibiliteit willen bij een uitzendbureau terecht kunnen. “Een payrollconstructie voegt niks toe.”

Onduidelijkheid De uitzendbranche ziet de nieuwe regels ook niet zitten. Directeur Koops van brancheorganisatie ABU meent dat het goed is om regels voor payrolling te verbeteren. Hij signaleert, net als de Raad van State, dat niet goed is omschreven wat payrolling is en hoe dat zich onderscheidt van het uitzenden. “Dat levert veel onduidelijkheid en onzekerheid op. Straks krijgt het uitzenden te maken met regels voor payrollbedrijven. Dat is niet de bedoeling. In deze sector is het goed geregeld met een cao, een pensioenfonds en geregeld contact met vakbonden.”

Oppositie heeft eigen voorstel Naast het voorstel van het kabinet ligt bij de Tweede Kamer een plan van de linkse oppositie. GroenLinks, SP en PvdA willen net als de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat payrollwerknemers hetzelfde betaald krijgen als vaste werknemers van een opdrachtgever. De oppositie wil dat behalve loon en onkostenvergoeding ook het pensioen hetzelfde wordt als bij de opdrachtgever, althans het bedrag dat wordt ingelegd moet gelijk zijn. Dat voorkomt namelijk dat payrollwerknemers worden ingezet omdat die goedkoper zijn. In het voorstel van het kabinet moet er voor de payrollkrachten ‘een adequaat pensioen’ zijn.

