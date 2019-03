Niemand heeft het over vliegschaamte tijdens luchtvaartfeestje

Tot schrik van een aantal Amsterdammers vloog donderdagmiddag onaangekondigd een KLM-vliegtuig met een escorte van vier straaljagers over het IJ. Op Twitter werd al gespeculeerd over een kaping, maar het was in werkelijkheid een vliegshow ter ere van de 100ste verjaardag van de Nederlandse luchtvaart.

Lees verder na de advertentie

Behalve een vliegshow, was er ook een herdenkingsmunt, een speciaal ontworpen postzegel en een speciale genodigde: koning Willem-Alexander. Vanaf het terras van Filmmuseum Eye keek hij samen met minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) en de nationale luchtvaartelite naar het saluut van de vliegtuigen.

Voordat deze rituelen werden afgewerkt, was er binnen een bijeenkomst die in het teken stond van verduurzaming van de luchtvaart. Dat de hoge CO2-uitstoot van het luchtverkeer op dit feestje niet kon worden genegeerd, was al aan het begin van de middag te zien voor de deur van het Filmmuseum, waar milieuorganisatie Greenpeace met een bescheiden aantal mensen protesteerde tegen groei van de luchtvaart. “Noodlanding voor het klimaat”, stond er op een bord.

Ook de topmannen van KLM, GKN Fokker en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) weten wel dat vliegen niet al te best is voor het klimaat. En dus mochten groepjes technische studenten hun duurzame ideeën voor de luchtvaart pitchen tijdens de bijeenkomst, die aan elkaar werd gepraat door Janine Abbring, bekend als presentator van Zomergasten.

Koning Willem-Alexander tijdes de viering van 100 jaar luchtvaart in Nederland in het Eye Filmmuseum. KLM, NLR-Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en GKN Fokker bestaan in 2019 alle drie honderd jaar. © ANP

KLM-topman Pieter Elbers was wel gecharmeerd van een plan een groep studenten om een elektrische drone te ontwerpen die vliegtuigen kan helpen bij het opstijgen. Dat is namelijk het moment van de vlucht waarop een vliegtuig de meeste kerosine verbruikt.

Na het opstijgen van het vliegtuig koppelt de drone zich weer los en landt weer. Niet alleen bespaart zo’n drone brandstof omdat hij wordt aangedreven door groene stroom, hij maakt ook mogelijk dat vliegtuigen gaan vliegen met minder zware motoren, wat ook weer brandstof scheelt.

Luchtvaartnerd Zo waren er nog twee groepjes studenten met groene plannen voor de luchtvaart. En ter inspiratie hield een zelfbenoemde luchtvaartnerd van 24 jaar een toespraak waarin hij probeerde de luchtvaartbobo’s aan het denken te zetten over onorthodoxe oplossingen voor het probleem van de hoge emissies. Ook de luchtvaarttop zelf kwam nog aan het woord. In een gesprek met Abbring gaven de topmannen van KLM, GKN Fokker en het NLR zichzelf en elkaar complimenten over hoe duurzaam ze bezig waren. Elbers vertelde over de vernieuwing van zijn vloot, de topman van GKN Fokker sprak over recyclebare onderdelen en de baas van het NLR droomde hardop over een emissieloos vliegtuig in 2070. Maar daar bleef het bij. Over de mogelijkheid om het vliegtuig vaker te laten staan, sprak niemand.

100 jaar luchtvaart in Nederland In 1919 vond in Amsterdam Noord de Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam plaats. Het publiek stroomde toe: maar liefst 800.000 mensen bezochten de tentoonstelling. Kort daarna werd KLM opgericht. De toestellen voor de nieuwe luchtvaartmaatschappij werden gemaakt door Fokker, dat eveneens in 1919 werd opgericht. Ook de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart, voorloper van het huidige Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), ging dat jaar van start.

Lees ook: