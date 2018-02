Niek van der Velden, ‘per ongeluk’ naar de Spelen

Niek van der Velden zit op zijn gemak op een houten bankje onderaan de piste. De broek opgetrokken tot boven zijn snowboardschoenen, veters los. Muts op, skibril met spiegelglazen op zijn voorhoofd.

En een glimlach. Een hele grote. Want Van der Velden, 17 jaar oud pas, had helemaal niet verwacht deze weken rond te lopen in de bergen van Pyeongchang. Vorig seizoen deed hij voor het eerst mee in het circuit van wereldbekerwedstrijden. Zijn plan was kwalificatie voor Peking in 2022. Maar hij deed het zo goed, dat Van der Velden zich 'per ongeluk' al voor Pyeongchang plaatste. Dus zit hij in het zonnetje onder een strakblauwe hemel te genieten van zijn eerste olympische avontuur. En dat voor een jongen die pas echt goed leerde snowboarden in een hal met nepsneeuw in Nederland.

Als je me twee jaar geleden had verteld dat ik hier nu zou staan, had ik dat niet geloofd

Van der Velden moet lachen als hij vertelt over zijn onverwacht snelle opmars, alsof hij nog niet kan bevatten waar hij ineens terecht is gekomen. "Als je me twee jaar geleden had verteld dat ik hier nu zou staan, had ik dat niet geloofd. Het is eigenlijk best gek hoe snel het allemaal is gegaan."

Abonnement De snowboarder uit het Brabantse dorp Nispen stond voor het eerst op een board toen hij acht was. "Ik ging één, soms twee keer per jaar op wintersport met mijn ouders. Naar Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Toen ik twaalf was nam ik een abonnement bij Skidome in Rucphen. Toen ging ik pas veel snowboarden." Vijf dagen per week was Van der Velden te vinden in de hal. Hij maakte snel progressie en kwam in het rookieteam terecht van de Nederlandse Skivereniging met jonge talenten. Daar ontwikkelde hij zich verder. En zo werd zijn belangrijkste doel van dit jaar ineens niet meer het halen van zijn havodiploma, wat natuurlijk nog wel op de planning staat, maar presteren op de Winterspelen. Van der Velden komt uit op de disciplines slopestyle, een piste met obstakels, en de big air, een enorme schans. De medailles zijn waarschijnlijk weggelegd voor de deelnemers met meer ervaring. Pyeongchang geldt voor het jonge talent vooral als een olympische leerschool.