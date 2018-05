Niek Kimmann zet alles opzij voor zijn BMX

Het is eigenlijk nooit in hem opgekomen om iets anders te doen. Als Niek Kimmann vertelt over zijn grote liefde BMX, beginnen zijn felblauwe ogen te stralen. De 21-jarige fietscrosser doet niets liever dan op zijn crossfiets over een baan racen.

"BMX is 35 seconden rammen. Alles of niets. De sprongen, de adrenaline. Elke baan is anders. Dat alles bij elkaar maakt deze sport zo mooi om te doen."

Vandaag komt hij in actie op zijn thuisbaan op Papendal op de jaarlijkse wereldbekerwedstrijd. Hij kent het parcours dat is gemaakt naar het olympisch ontwerp van Rio de Janeiro door en door. Hoeveel trappen er tussen de bulten zitten. Hoe hoog hij moet springen om precies in de juiste lijn te landen. "Ik heb wel eens geklokt terwijl ik een wedstrijd aan het visualiseren was. Mijn visualisatie week misschien een tiende af van mijn daadwerkelijke tijd op die baan. Ik weet precies hoe ik moet starten, hoe ik een bult neem, hoe ik de bocht aan moet snijden."

Eerst hadden de jongens een baan in de voortuin gebouwd. Maar dat kon de vrouw des huizes niet zo goed aan. Kimmann, breed grijnzend: "Mijn moeder had vanuit de keuken uitzicht op die baan. Soms ging het er nogal lomp aan toe, dan vielen we in het gras. Dat zag ze als ze aan het koken was. Zat ze elke keer tenenkrommend toe te kijken. Toen hebben we de baan maar verplaatst naar de achtertuin."

Zijn vader had gehoopt dat een van zijn twee zoons Niek of Justin het bedrijf over zou nemen. Maar de jongens wilden alleen maar crossen. Ze oefenden op een zelfgemaakte baan in de tuin. Ruimte was er genoeg op de boerderij.

Kimmann noemt het zijn 'instinct'. Het is een gave die hij als zevenjarig jochie ontwikkelde op de baan bij hem in de tuin. Kimmann groeide op in een boerengezin in het Overijsselse Lutten. Het gezin leefde van de opbrengst van zo'n honderd koeien en een stuk land, waar van alles op verbouwd werd. Kimmann: "Volgens mij zitten er nu aardappels in de grond, maar ik weet het niet zeker."

Crash

De carrière van Kimmann ging snel. In 2014 werd hij wereldkampioen junioren. Een jaar later haalde hij bij de elite tussen de wereldtoppers meteen zijn eerste wereldtitel. Op de Spelen in Rio mikte Kimmann op het olympisch erepodium, maar hij crashte in de kwartfinale. Zwaar gehavend kwam hij over de finish, zodat hij toch nog de finale kon rijden. Daar won niet hij, maar teamgenoot Jelle van Gorkom olympisch zilver.

Met laatstgenoemde heeft Kimmann een speciale band. Hij was erbij toen Van Gorkom in januari op de BMX-baan op Papendal tegen een ketting aanreed. De fietscrosser raakte daarbij ernstig gewond. Zijn lever, milt en nieren raakten beschadigd en hij liep verschillende breuken op.

Toen Van Gorkom uit zijn coma ontwaakte moest hij opnieuw leren lopen. Nu herstelt hij in een revalidatiecentrum. "Als iemand met wie je zoveel mee omgaat in coma in het ziekenhuis ligt, doet dat wel wat met je. Dan is fietsen even bijzaak."

Kimmann zoekt zijn teamgenoot regelmatig op. Het gaat relatief goed met hem, al is het nog niet bekend of hij weer op de fiets zal zitten. "In vergelijking met twee maanden terug maakt hij veel stappen. Hij is superpositief. Als we wedstrijden hebben is hij altijd op de hoogte van wat wij aan het doen zijn. Het belangrijkste is dat hij nog steeds gewoon Jelle is, gelukkig."

Kimmann merkt dat de band met zijn team en de mensen op Papendal hechter is geworden sinds het ongeval. Terwijl Van Gorkom revalideert, is de rest weer bezig met de orde van de dag. Met Van Gorkom in het achterhoofd.

"In het begin was het moeilijk om het een plekje te geven. Nu is het alweer een tijd geleden. Wij gaan door. Dat doen we ook voor hem. Je kunt wel thuis op de bank gaan zitten om verdrietig te zijn, maar daar heeft Jelle ook niets aan."