Nick Clegg: 'May is ongeschikt voor de Brexit'

Nick Clegg was lang de grote belofte van de Britse politiek. In 2010 boekte hij een daverend succes met zijn Liberaal Democraten door 57 zetels in het Lagerhuis te bemachtigen. ‘Clegg­mania’ riepen de media. Hij was vijf jaar lang vicepremier onder David Cameron. Maar inmiddels is hij politicus af: vorig jaar verloor hij bij de verkiezingen zijn zetel.

Lees verder na de advertentie

Toch mengt hij zich vanaf de zijlijn veel in het publieke debat. En hij zal blijven proberen om de Brexit tegen te houden, zegt hij in gesprek met een groep buitenlandse media, waaronder Trouw.

Ze mist het karakter, de politieke slimheid om het land door dit immens ingewikkelde proces te navigeren Nick Clegg

“De Brexit is vol tegenstellingen. Het idee van de harde brexitvleugel binnen de Conservatieve partij is om het land weer soevereiniteit terug te geven, controle terug over onze grenzen. Maar zodra dan in het geval van de Noord-Ierse grens blijkt dat dat niet zomaar kan, zeggen ze: dat moet de EU maar oplossen. Dat is niet ons probleem. Wat de Brexiteers doen is Britten valse hoop geven dat er simpele oplossingen zijn voor heel complexe problemen.”

Lees verder onder de foto

Nick Clegg © epa

Clegg kent Theresa May nog als minister uit zijn kabinetsperiode. Hij had met haar een goede werkrelatie, maar acht haar totaal ongeschikt om de Brexit te regelen.

“Het is geen slecht persoon, zeker niet. Maar ze mist het karakter, de politieke slimheid om het land door dit immens ingewikkelde proces te navigeren. Dit zijn de belangrijkste onderhandelingen voor dit land sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Geen verzoenende toon Zo vond hij het onbegrijpelijk dat May bij haar aantreden vlak na het referendum geen verzoenende toon aansloeg. “Ze zei niet: Ik kies voor het compromis. Ik ga voor een Brexit zorgen waarmee de 48 procent die tegen stemde ook kan leven. In plaats daarvan koos ze direct voor de harde brexit-lijn.” Een politieke crisis is misschien de enige manier om deze historische fout recht te kunnen zetten Nick Clegg May wist dat ze daardoor de invloedrijke brexit-tabloids aan haar zijde zou krijgen, zoals The Sun en de Daily Mail. Ook sloot ze de luidruchtige brexit-gezichten in de armen door Boris Johnson en David Davis belangrijke ministersposten te geven. Maar daarmee was de toon wel gezet. Want May trok direct een aantal rode lijnen: geen vrij verkeer van personen meer, geen enkele zeggenschap meer van het Europese Hof van Justitie en het Verenigd Koninkrijk zou geen onderdeel meer zijn van de interne markt. “Kijk waar we nu zijn: langzaam wordt duidelijk dat deze rode lijnen economisch enorm veel pijn gaan doen, zo bleek zelfs uit uitgelekte regeringscijfers. En dat is niet zo gek. Met ons buurland Ierland drijven we meer handel dan met China, India en Australië bij elkaar. Het is een krankzinnig idee dat we met allerlei handelsdeals over de hele wereld het verlies aan handel met de EU kunnen compenseren.”