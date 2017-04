Nibud pleit voor 'ongemerkt sparen'

Volgens het Nationaal Budget Instituut hebben 2,5 miljoen huishoudens te weinig spaargeld achter de hand om tegenvallers – een kapotte wasmachine, een auto die ermee ophoudt – op te vangen. Dat is bijna een derde van de Nederlandse huishoudens, en het aantal is de afgelopen tien jaar nauwelijks gedaald. Deze huishoudens lopen het risico om financiële problemen te krijgen.

“De mens is van nature niet zo met later bezig”, zei Gabriëlla Betonville van Nibud vanochtend tegen Radio 1. “Ze zijn vooral bezig met het nu. Maar je kunt nu geld nodig hebben dat je niet hebt als je niet hebt gespaard.”

Tot nu toe was er te weinig aandacht voor de psychologische factoren die meespelen bij sparen, vindt het Nibud. Mensen met geldproblemen simpelweg onder de neus wrijven dat sparen belangrijk is, werkt niet, constateert zij. Want op zich beseffen mensen zich dat wel. Alleen hebben gezinnen met lage inkomens het gevoel dat zij niet kunnen sparen en worden ze vanwege de lage spaarrente daartoe nog minder aangemoedigd.

Hypotheek

Consumenten zouden daarom op andere, makkelijkere manieren moeten worden aangemoedigd om ‘een buffertje op te bouwen’. Bijvoorbeeld door bij de aankoop van een product maandelijks al te gaan betalen voor onderhoud en vervanging op termijn; zoals bijvoorbeeld al deels gebeurt bij leasewagens of –telefoons. Dat zou principe ook bij de aankoop van een huis kunnen worden ingevoerd, zodat er een potje is voor onderhoudswerkzaamheden.

Ook is het Nibud enthousiast over zorgverzekeraars die hun klanten maandelijks alvast het eigen risico laten betalen, zodat ze dat achter de hand hebben in geval van ziekte. Net als pinsparen, waarbij bedragen die in de winkel gepind worden naar boven worden afgerond en de extra euro’s naar een spaarrekening worden doorgesluisd. Op die manier denkt de budgetorganisatie dat sparen voor mensen bij de vaste maandelijkse lasten gaat horen.

In het rapport uit de organisatie zijn zorg over het feit dat burgers die in aanmerking willen komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten niet meer dan 1500 tot 2000 euro spaargeld mogen hebben. Huishoudens op bijstandsniveau wordt namelijk geadviseerd om 3500 euro achter de hand te hebben. Dat bijt elkaar, vindt de organisatie.