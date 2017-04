Ngo's verdacht van mensensmokkel

Hulporganisaties die op de Middellandse Zee bootmigranten redden, krijgen steeds meer kritiek. Ze krijgen het verwijt boottochten naar Europa te stimuleren door met hun schepen vlak voor de Libische kust te varen. Ook zouden de ngo's banden met Libische mensensmokkelaars hebben en zelfs door hen worden gefinancierd. De hoofdaanklager van de Siciliaanse havenstad Catania zegt bewijzen te hebben.

Carmelo Zuccaro verklaart in La Stampa dat criminelen in Libië en hulpverleners op zee met elkaar bellen. "We weten nog niet of en hoe we deze informatie in een rechtszaak kunnen gebruiken, maar we zijn er vrij zeker van", zegt hij.

Verreweg de drukste migratieroute naar Europa is die van Libië naar Zuid-Italië. Vorig jaar kwamen zo ruim 180.000 migranten naar de EU. Italiaanse autoriteiten vrezen dat 2017 een recordjaar wordt, met een kwart miljoen immigranten. Dit jaar ligt het aantal bootmigranten tot nu toe al 40 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Zo wordt het echte probleem verdoezeld, namelijk dat er sprake is van een ernstige humanitaire crisis

Justitie en politie op Sicilië doen sinds 2013 onderzoek naar de aankomsten. Zuccaro vond het verdacht dat er sinds een poosje wel negen hulporganisaties migranten oppikken. "Over ngo's als Artsen zonder Grenzen en Save the Children valt weinig te zeggen, maar dat geldt niet voor Maltese en Duitse hulporganisaties." Hij doelt op Moas van een rijk echtpaar uit Malta en organisaties als Sea Watch en Jugend Rettet. Volgens de hoofdaanklager belemmeren ze de identificatie van de bestuurders van de bootjes vaak en is onduidelijk hoe die ngo's hun schepen betalen. Per dag zijn de kosten zo'n vijfduizend euro.

Wat Zuccaro impliceert: mensensmokkelaars betalen ngo's om op twaalf zeemijl voor de Libische kust te patrouilleren en met felle lampen hun locatie prijs te geven. Omdat ze maar een klein stukje hoeven te varen, kunnen criminelen nóg goedkopere rubberboten gebruiken en die nóg voller proppen.

Het echte probleem In februari bekritiseerde de directeur van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex de hulporganisaties ook al. Fabrice Leggeri zei dat die, door zo dicht bij de Libische de kust te patrouilleren, de mensensmokkel ondersteunen. De schepen van Frontex patrouilleren op dertig mijl van de Libische wateren. De hulporganisaties reageren fel en ontkennen met klem contact te hebben met mensensmokkelaars. Ze zeggen ook allemaal transparante boekhoudingen te hebben. Stefano Argenziano van Artsen zonder Grenzen ziet in de aantijgingen een afleidingsmanoeuvre. "Zo wordt het echte probleem verdoezeld, namelijk dat er sprake is van een ernstige humanitaire crisis en er dit jaar al bijna duizend bootmigranten zijn gestorven." De organisatie Sea Watch overweegt juridische stappen tegen Zuccaro te zetten.

