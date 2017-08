Neymar is nu officieel de duurste voetballer ooit

“De grootste uitdaging hier is het winnen van de titels die de fans willen”, zei Neymar in een persverklaring. “Ik heb vier jaar in Europa gespeeld en ben er klaar voor.”

Heel vlot verliep de aanstaande transfer van de Braziliaanse ster naar Paris Saint-Germain niet. En dat terwijl Barcelona al helemaal klaar was met Neymar. De posters op het stadion waren al weggerukt, op de officiële wedstrijdaankondigingen was zijn gezicht niet meer te zien.

Alleen de organisator van de Spaanse voetbalcompetitie deed nog uren moeilijk. De organisatie LFP blokkeerde de betaling van de afkoopsom van Neymar (222 miljoen euro), gaf er officieel geen reden voor, maar het was duidelijk dat de organisator van de Spaanse wedstrijden weinig vertrouwen had in de herkomst van het geld.

De vleugelspits zou het geld krijgen van een Qatarees bedrijf in ruil voor een ambassadeurschap van Neymar voor het WK 2022 in het oliestaatje. Zowel de club als het organiserend comité van het WK hebben dat overigens ontkend.

Pas in de avonduren meldde Barcelona zelf dat een delegatie van Neymar was langsgekomen en het bedrag had betaald, en dat dat was geaccepteerd. Details van de overeenkomst gaan nu naar de Uefa, zo meldde de Spaanse club, die kan bekijken of alles juist is verlopen.

Vanaf dat moment was Neymar eventjes van niemand. Paris Saint-Germain voedde de spanning door een video op Twitter te zetten waarin de Eiffeltoren de kleuren kreeg van de Braziliaanse vlag. Niet veel later was het eindelijk duidelijk: de duurste voetbaltransfer aller tijden is beklonken.

Er was een tijd dat Neymar de jongens die op de pleintjes aan het voetballen waren moest smeken om mee te doen. Nu is hij de duurste voetballer ooit. Hoe gaat Paris Saint-Germain dat ooit terugverdienen?

