Neymar, de voetballer van 222 miljoen euro

Het is namelijk niet zomaar een bedrag waarvoor de superster (25) van Barcelona naar Paris Saint-Germain gaat verhuizen. Nee, het gaat om tweehonderdtweeëntwintig miljoen euro. Daarmee is hij ruim twee keer zo duur als de speler die voor hem de duurste was: Paul Pogba, die vorig jaar voor 105 miljoen van Juventus naar Manchester United verkaste.

Lees verder na de advertentie

Neymar vertelde zijn ploeggenoten bij Barcelona gisterochtend dat hij weg wilde. Messi nam op sociale media al afscheid. Een nieuw hoofdstuk breekt aan in het boek van de toch al hoog oplopende transfergelden. Neymars salaris: ruim dertig miljoen euro netto per jaar. Contractduur: vijf jaar. Tekengeld: rond de 35 miljoen euro. Het bedrag, dat alles tezamen op kan lopen tot meer dan een half miljard euro, is zelfs in de voetbalwereld duizelingwekkend hoog.

Alleen al door de verkoop van shirtjes in zijn thuisland kan Paris Saint-Germain miljoenen terugverdienen Sportmarketeer Bob van Oosterhout

Zo veel geld voor een voetballer. Is dat normaal? Volgens sportmarketeer Bob van Oosterhout is dit slechts het begin. “We gaan veel meer van dit soort constructies zien. Een transfer van vroeger, puur op sportieve gronden, is verleden tijd.”

Meer dan een voetballer Want Neymar is veel meer dan een voetballer. Van Oosterhout: “Hij is een voetbalheld, filmster, mode-icoon en sekssymbool. Zijn commerciële waarde is enorm hoog. Alleen al door de verkoop van shirtjes in zijn thuisland kan Paris Saint-Germain miljoenen terugverdienen. En als ze daarvoor willen betalen, dan is het heel moeilijk dat te stoppen.” Gisteren kochten ze een Boeing, vandaag kopen ze Neymar. Zo werkt het Sporteconoom Ruud Koning Die marktwaarde helpt zowel Qatar als Paris Saint-Germain, zegt sporteconoom Ruud Koning. “Qatar kan voor het WK van 2022 de benodigde goede sier maken door deze nog jonge ster te presenteren als iemand die het geweldig vindt daar te spelen. De club kan zeggen dat het een verbetering is die het mogelijk de Champions League kan opleveren. Win-win.” En bovendien: het is gewoon een gekke wereld, zegt Koning. “De eigenaren van Paris Saint-Germain zijn ongelooflijk rijk. Gisteren kochten ze een Boeing, vandaag kopen ze Neymar. Zo werkt het.”

Ingewikkelde puzzel De financiële puzzel is ingewikkeld. Neymar mag zijn contract tot 2021 bij Barcelona openbreken, als hij zelf maar de afkoopsom van 222 miljoen euro neerlegt. Paris Saint-Germain kan zich bovendien weinig financiële schimmigheid veroorloven. De club werd al eerder gestraft omdat het Financial Fair Play-regels schond, regels die opgesteld zijn om buitenproportionele transfers te voorkomen. Nu is een constructie bedacht waarbij Paris Saint-Germain uit de problemen blijft en waarbij de benodigde euro’s uit Qatar komen. Qatar, dat ook via het staatsfonds Qatar Sports Investments (QSI) de eigenaar is van de club uit Parijs. Neymar verbindt zich als ambassadeur aan het WK 2022 in het staatje, en krijgt in ruil zijn afkoopsom. Koning: “Volgens de letter van het Financial Fair Play kan het wel, maar het past niet in de geest van het concept. Hopelijk schept het geen precedent voor dit soort ‘uitzendwerk voor voetballers’. Namelijk in dienst bij een derde partij, ergens anders voetballen.” Het maakt Neymar op dit moment niet uit. Naar verluidt zal hij als een ware popster zal hij in Parijs worden onthaald, met een presentatie vlakbij de Eiffeltoren. Een aankomst op zijn ‘Neymaresque’. Niets is immers meer groot genoeg voor de speler die nu in een klap meer geld in beweging gaat brengen dan Ajax, Feyenoord en PSV in twee jaar samen.

Hoe kan je het bedrag voor Neymar (deels) terugverdienen? De mogelijkheden volgens sportmarketeer Bob van Oosterhout: Sportieve prestaties: 25 miljoen euro “Paris Saint-Germain koopt Neymar ook om sportief succes te behalen. Hij voegt wat toe. Er wordt een team gevormd waarmee de Champions League gewonnen kan worden. Dit jaar werd Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de kwartfinale. In de finale staan levert al 25 miljoen extra op.”

Kaartverkoop: 10 miljoen euro “Een elftal met de superster is iets waarvoor mensen naar het stadion gaan. Met extra kaartverkoop, het stadion zit nu niet altijd vol, en duurdere kaarten kan zo’n tien miljoen euro worden opgehaald.”

Merchandise: 50 miljoen euro “De shirtjesverkoop kan alleen al in Zuid-Amerika miljoenen opleveren. Je kan het een beetje vergelijken met Cristiano Ronaldo. Die verkocht voor honderd miljoen euro aan shirts van Real Madrid.”

Sponsoring: 50 miljoen euro “Er is in Parijs een wereld voor en een wereld na ‘de transfer’. De voetbalwereld bestaat uit enorme deals. Neem Nike. Paris Saint-Germain krijgt nu een relatief laag bedrag. Maar iedereen kan inzien dat de sponsorman van de club nu met een grote glimlach bij Nike binnen kan lopen en zeggen: wij hebben de ster. Dat is nog maar één sponsor. Vijftig miljoen lijkt me nog een voorzichtige schatting.”

Vriendschappelijke wedstrijden: 10 miljoen euro “Wedstrijden buiten het seizoen zijn heel lucratief, zo blijkt. Clubs als Real Madrid krijgen daar zo’n zeven tot acht miljoen per wedstrijd voor. Paris Saint-Germain zit op drie. Daar kan dus nog veel bij, en met Neymar is dat haalbaar.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.