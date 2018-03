Neutraal Zweden wil tussen Trump en Kim bemiddelen

Waar en wanneer Donald Trump en Kim Jong-un elkaar spreken, is nog onduidelijk. Maar een ongebruikelijk diplomatiek bezoek aan Zweden heeft de ontmoeting van de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider wellicht iets dichterbij gebracht.

De Noord-Koreaanse minister van buitenlandse zaken, Ri Yong-ho, vloog donderdag naar Zweden, waar hij vandaag ook nog was. Hij ontmoette zijn collega Margot Wallstrom en ook premier Stefan Löfven. Beide Zweedse politici lieten zich positief uit na hun gesprek met Ri, maar ze gaven geen praktische informatie.

“Wij kunnen onze rol en onze contacten gebruiken”, zei Wallstrom vandaag. “We waarderen de kans om een ontmoeting te regelen.” Löfven had eerder al gezegd dat hij wel gastheer wilde zijn bij een ontmoeting tussen Trump en Kim. “Als we op de een of andere manier kunnen helpen, zullen we dat doen.”

Dat Zweden een rol kan spelen ligt voor de hand. Het heeft als een van de weinige westerse landen een ambassade in Pyongyang en verzorgt daar ook de diplomatieke contacten namens de Verenigde Staten. Bovendien is Zweden een neutraal land, dat geen lid is van de Navo – voor de Noord-Koreanen een vijandig werktuig onder Amerikaanse controle.

Speculaties

Het bezoek van Ri leidde tot speculaties over de locatie van de top, die waarschijnlijk in mei zal plaatsvinden. Het zou in Zweden kunnen gebeuren. Ook Zwitserland wordt genoemd, of China – de enige bondgenoot van Noord-Korea. Maar de meest waarschijnlijke plaats lijkt tot nu toe de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.

In die zone vindt volgende maand al een topontmoeting plaats tussen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Dan moet het vooral gaan over het verwijderen van de kernwapens van het Koreaanse schiereiland, melden media in Zuid-Korea. Het opheffen van sancties en verdere economische samenwerking kunnen eventueel later aan bod komen.

De agenda voor de gesprekken tussen Trump en Kim is nog blanco, of in ieder geval onbekend. Deskundigen en commentatoren vragen zich af of het wel verstandig is voor de Amerikanen om zo onvoorbereid het gesprek aan te gaan. De verwachting is dat ­Pyongyang een duidelijk doel voor ogen heeft en weet wat het daar voor over heeft. Het is zeer de vraag of die inzet in Washington ook zo helder is.

Noord-Korea heeft zelf nog niets laten horen over de aanstaande ontmoeting. In Pyongyang is het voornemen daartoe niet eens bevestigd. Alles wat erover bekend is, komt van een Zuid-Koreaanse delegatie die eerder deze maand het noorden bezocht. Toen die delegatie daarna in Washington langsging, accepteerde Trump onverwacht de uitnodiging van Kim.

Toch is de stilte in Pyongyang wel verklaarbaar. Kim beheerst al het nieuws in zijn land en de Noord-Koreanen hebben geen toegang tot buitenlandse media. Hij kan dus zelf beslissen wanneer zijn volk te horen krijgt dat hij de Amerikaanse aartsvijand gaat ontmoeten. Waarschijnlijk doet hij dat pas als de top, inclusief plaats en datum, zeker is.