Netwerk met handel in gestolen naaktfoto's en -video's opgerold

Vijf mannen worden verdacht van het stelen van naaktfoto’s en video’s van honderden meisjes en jonge vrouwen. De verdachten wisten veelal in te breken op de e-mailaccounts of de persoonlijke cloud van hun slachtoffers en deelden het buitgemaakte materiaal vervolgens op internet. De politie haalde woensdag de website offline waar de mannen met elkaar contact onderhielden. De server is in beslag genomen.

Lees verder na de advertentie

Op het vrij toegankelijke forum met de naam Anon-IB bespraken ­gebruikers bijvoorbeeld met elkaar welke meisjes ze wilde hacken. Ook werden er naaktbeelden gedeeld die dienden als een soort teaser om mannen naar besloten groepen te verwijzen waar het meest pikante beeldmateriaal werd uitgewisseld. Tot die besloten groep kreeg je alleen toegang als je nieuwe beelden meebracht.

De actie is volgens de politie het resultaat van een complex onderzoek waar dik een jaar aan is gewerkt. Dat begon bij een aangifte van een vrouw maart vorig jaar. Ze was erachter gekomen dat er blootfoto’s van haar circuleerden op internet. De politie arresteerde uiteindelijk een 31-jarige man uit Culemborg op verdenking van computervredebreuk.

Op de telefoon en computer van de verdachte bleken grote hoeveelheden foto’s en video’s van het slachtoffer en vele andere vrouwen te staan. Door te kijken met wie de man contact had, kwamen rechercheurs ook de andere verdachten op het spoor. Zij zijn tussen de 19 en 35 jaar. Twee van hen zitten momenteel vast, aldus een woordvoerder van de politie. Of de mannen ook foto’s van minderjarigen deelden en dus kinderporno, wordt nog onderzocht.