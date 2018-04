Net zo lang kauwgom blijven kauwen tot je een schoenzool hebt

Tot nu toe spugen Amsterdammers hun smakeloos geworden kauwgom gewoon op straat, waarmee de plakkerige substantie ná de sigaret­­ het meest voorkomende afval is. Jaarlijks eindigt zo’n 1,5 miljoen kilo kauwgom op de Amsterdamse klinkers. Kan dat niet anders, vroeg de gemeente, en gaf het bedrijf Publicis One opdracht voor een campagne die de stad van het plakkerige afval moet afhelpen. Publicis One dacht weer: kunnen we van het afval geen grondstof maken die de moeite waard is om in te zamelen? Er werd contact gelegd met het Britse bedrijf Gum-Tec dat een techniek heeft ontwikkeld om van kauwgom een rubberachtige substantie te maken waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Zo zijn er al bekers, borden, frisbees, ballen en vorken die schoongemaakte en tot korrels geperste kauwgom als basis hebben.

Van één kilo kauwgom kunnen vier paar schoenzolen gemaakt worden