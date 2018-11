Net de zwarte band en nu al een bronzen plak voor judoka Lucassen

Ilona Lucassen struikelt over haar woorden. De 21-judoka uit Geldrop weet niet goed wat haar zojuist is overkomen. Ze heeft brons gewonnen in de klasse tot 78 kilogram in Den Haag tijdens haar debuut in een Grand Prix-wedstrijd. In de strijd om het podium won ze van een van haar grote voorbeelden. Lucassen gooide Marhinde Verkerk op haar rug met een prachtige schouderworp, en wist daarna amper hoe ze moest reageren. In staccato beschrijft ze haar dag. “Ik weet het ook niet. Dat eerste meisje, daar had ik al twee keer van verloren. Ik denk: ik ga nu weer verliezen. Maar ik won. Daarna tegen zo’n Chinees meisje. Die was vijfde op de WK senioren. Het ging supergoed allemaal.”

De Brabantse debutante hoopt over zes jaar naar de Olympische Spelen te mogen. ‘En als die te vroeg komen, wil ik voor 2028 te gaan’

Lucassen trilt helemaal. Zij, de nummer 78 van de wereld, met het brons in handen. Bondscoach Maarten Arens loopt lachend voorbij. “Die hadden jullie niet verwacht, hè?”, roept hij naar de aanwezige journalisten. “Ik kan je vertellen dat niemand dit had verwacht. Ik ook niet.”

Onwennig Lucassen hoort sinds dit jaar bij de senioren. In het begin van dit seizoen stond ze nog met een bruine band op de tatami. Die kon ze na haar Nederlandse titel in september eindelijk inruilen voor de zwarte. Ze had er lang naar verlangd, schaamde zich zelfs een beetje voor de bruine band. Maar zwart voelt nog steeds een beetje onwennig. Lucassen kijkt naar de band om haar middel in de sporthal van het Zuiderpark. “Het is nog steeds gek. Ik heb mijn hele leven bruin om gehad, en dan draag je ineens een zwarte band. Ik hoor er nu echt bij. Ik strijd nu tegen de betere judoka’s.” Lucassen heeft een olympische droom, maar ze heeft zoals veel andere goede judoka’s de pech dat ze in de schaduw staat van andere grootheden. Er mag maar één judoka per gewichtsklasse voor Nederland naar de Spelen. Lucassen, die vanaf 2016 op het nationaal sportcentrum in Papendal traint, moet niet één, twee, drie, maar zelfs vier topjudoka’s voor zich dulden op de wereldranglijst. Guusje Steenhuis, die er niet bij was in Den Haag, is de nummer één van de wereld in de klasse tot 78 kilogram. Daarachter komt Marhinde Verkerk, de huidige nummer 5 van de wereld. Dan heb je nog Karen Stevenson, die op plek 9 staat, én Larissa Groenwold op de 76ste plek, al is zij momenteel uit de running door een blessure. Daarachter komt Lucassen pas, de mondiale nummer 78. Maar dat zal snel anders zijn, want de Brabantse judoka krijgt een hoop punten voor haar overwinning.

Hoop geduld Ze hoopt over zes jaar mee te kunnen doen in de strijd om een startbewijs voor de Spelen van Parijs. “En als die te vroeg komen, wil ik voor 2028 te gaan.” Ze zal er een hoop geduld voor nodig hebben, maar dat heeft het jonge talent. Twee jaar geleden scheurde ze op de EK voor junioren haar binnenste en buitenste kruisbanden af tijdens een wedstrijd. Ze moest lang revalideren en kwam een jaar later sterk terug op de mat. Op de Grand Prix in Den Haag werden gisteren meer bronzen plakken door Nederlandse judoka’s veroverd, nadat er zaterdag al zilver was voor Frank de Wit (tot 81 kg) en Sanne van Dijke (tot 70 kg). Jesper Smink werd derde in de klasse tot 90 kilogram door een zege op de Belg Joachim Bottieau. Michael Korrel won in de klasse tot 100 kilogram brons door een zege op Miklos Cirjenics. Bij de zwaargewichten won Roy Meyer brons. Hij versloeg de Italiaan Vincenzo D’Arco. Henk Grol bleef in die categorie buiten de medailles. Hij verloor in de eerste ronde van de Rus Alexander Mikhaylin.

