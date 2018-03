Nestlé gebruikt nog maar 131 miljard liter water per jaar

In 2010 beloofde Nestlé niet alleen zichzelf maar (voor het eerst) ook de buitenwereld om zijn mondiale waterverbruik fors te verminderen: met 35 procent in tien jaar. Nestlé is ’s werelds grootste producent van voedingsmiddelen, van koffie (Nescafé, Nespresso) en mineraalwater (Vittel, Perrier, San Pellegrino). Het maakt ook chocola (Kitkat, Smarties), ijs (Mövenpick), diervoeding (Purina) en bouillonblokjes (Maggi). Er gaat nogal wat water doorheen: in 2017 was dat 131 miljard liter, waarvan ruim de helft grondwater en ruim een derde leidingwater.

Dat is beduidend minder dan in 2010. Deels komt dat door verbeteringen in de bijna 500 fabrieken van Nestlé. Galli vertelt over een babyvoedingfabriek in Mexico, in een gebied met een laag grondwaterpeil. “Voor melkpoeder moet melk worden gedroogd. Melk bestaat voor 80 procent uit water. We hebben een manier gevonden om dat water te reinigen en daarna voor productieprocessen te gebruiken. Grondwater is niet meer nodig.”

Investeringen

De vinding is, vertelt Galli, ook toegepast in Californië, Pakistan, Zuid-Afrika en India. Nadeel is dat de techniek nogal duur is en dat het zo’n tien jaar duurt voordat de investering is terugverdiend. Bij ‘normale’ investeringen is dat een jaar of drie. Galli: “Toch hebben we die investeringen gedaan”.

Eens in de zo veel tijd komt Galli in Colombia. Vijf jaar geleden startte daar, met assistentie van Nestlé, een programma om de waterhuishouding te verbeteren in valleien waar koffie wordt geteeld. Het is voormalig guerilla-gebied. Colombia is een grote leverancier van arabica-koffie, terug te vinden in Nescafé en Nespresso.

Galli: “Koffiebonen moeten na de oogst worden gewassen. Dat leverde veel vervuiling op. Inmiddels wordt het afvalwater gereinigd, wordt er werk gemaakt van herbebossing en hebben de boeren meer kennis gekregen over het klimaat. Ze maken nu efficiënter gebruik van meststoffen en weten beter wanneer ze hun land moeten irrigeren.” Nestlé droeg ruim vier miljoen euro bij aan het project, de Nederlandse overheid en Colombiaanse organisaties leverden ook een bijdrage.

In Vietnam, de grootste producent van robusta-koffie en een grote leverancier van Nestle’, is het waterverbruik van circa 50.000 koffietelers fors teruggedrongen, met soms 70 procent. Dat kon, want telers maakten overvloedig gebruik van water. Maar lastig was het ook, vertelt Galli. “Boeren nemen niet zo maar iets aan, ook niet van wetenschappers. We hebben samengewerkt met lokale organisaties en met trainingen laten zien dat de teelt met minder water toekon, en dat dat voor telers goedkoper was. Ze hoefden immers minder water op te pompen.” Nodig was het ook. “Als het waterverbruik niet was veranderd, zou er op termijn geen koffieteelt meer mogelijk zijn geweest.”