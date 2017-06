Neptunes wint Europa Cup ondanks gehavende selectie

Voor het derde jaar op rij heeft een Nederlandse honkbalploeg de Europa Cup gewonnen. Nadat vorig jaar Amsterdam Pirates zich kroonde tot sterkste honkbalploeg van Europa, mocht zondag het Rotterdamse Neptunus de beker vanuit het Duitse Regensburg mee terug naar Nederland nemen. In de finale werd het Italiaanse Bologna verslagen (7-3) waardoor Neptunus de Europa Cup voor de negende keer in bezit kreeg. In 2015 had het de Europese prijs voor het laatst gewonnen.

De ruime winst lijkt erop te wijzen dat de finale een makkelijke opgave voor de Rotterdammers was, maar Neptunus-coach Ronald Jaarsma weerspreekt dat. “Pas in de zevende inning maakten we vier punten op rij, waardoor we met 6-2 voorkwamen. Tot die tijd had het gelijk gestaan. Ook met die marge van vier was het voor ons nog geen gelopen race.”

Door de tegenslag waarmee we te kampen hadden moesten we voor elkaar door het vuur gaan

Dat kwam volgens Jaarsma doordat Neptunus met een enigszins gemankeerde ploeg naar Regensburg was afgereisd. In aanloop naar het internationale toernooi haakte de ene na de andere speler af. Dat zorgde vooral op de pitchers-positie voor een probleem. Jaarsma zag zich genoodzaakt om Elton Koeiman op te stellen. De 44-jarige werper was vorig jaar door Neptunus als pitchings-coach aangesteld, maar hij vond zichzelf nu ineens op de werpersheuvel terug. “Voor de Europa Cup hadden we normaal gesproken een Amerikaanse werper erbij gehad, maar die kon op het laatste moment niet komen”, aldus Jaarsma.

De jarenlange ervaring van Koeiman was voor Jaarsma een belangrijke reden om hem in de finale tegen Bologna op te stellen. “Elton is een hele slimme werper. Toen ik Bologna scoutte had ik gezien dat ze veel moeite hadden met ballen die met wat minder snelheid werden gegooid. Daar sloegen ze veel vangballen op. Elton weet na ruim twintig jaar heel goed wat hij wel en niet kan. Hij heeft slim gegooid, waardoor die Italianen wat gefrustreerd raakten. Uiteindelijk heeft het dus perfect gewerkt.”

Speciaal Ondanks dat Neptunus de Europa Cup al acht keer eerder won, was dit volgens Jaarsma zeker geen routineklus. “Voor veel mensen in de club is dit een van de mooiste Europese prijzen. Normaal gesproken ga je met een volledige selectie het toernooi in, maar door de tegenslag waarmee we te kampen hadden moesten we voor elkaar door het vuur gaan. We hebben laten zien dat we bereid waren om dat te doen en daarom waren we na afloop ook zo uitbundig.” Jaarsma is dit seizoen voor het eerst coach van Neptunus. In het najaar kwam hij over van Amsterdam Pirates. “Het is mijn eerste grote prijs als hoofdcoach, dus voor mij is het sowieso bijzonder. Maar ook de jongens die al veel titels hebben gewonnen gaven aan dat dit voor hen een speciale was.” Met de Europa Cup op zak kan Neptunus nu de blik weer op de vaderlandse competitie richten. Daarin staat de regerend landskampioen derde, maar die stand is wel wat vertekend, aangezien het minder wedstrijden dan de concurrentie heeft gespeeld. “Om uiteindelijk de play-offs te halen en dus mee te kunnen doen om het kampioenschap moeten we bij de eerste vier eindigen, ik verwacht dat dat geen probleem zal zijn”, zegt Jaarsma. “Natuurlijk willen we als eerste eindigen, maar in tegenstelling tot vorig jaar begint elke ploeg aan de play-offs met nul punten, dus de drang om bovenaan te eindigen is een stuk minder. In september wordt het seizoen pas beslist.

Bologna stuit Pirates in halve finale Neptunus was niet de enige Nederlandse ploeg die meedeed aan de Europa Cup. Ook Amsterdam Pirates was in het Duitse Regensburg om de titel te verdedigen. De hoofdstedelingen eindigde in de poule bovenaan, nadat het San Marino, Rimini en Regensburg had verslagen. Maar in de halve finale was Bologna nipt te sterk (8-9), waardoor de Italianen het tegen Neptunus in de finale mochten opnemen.

