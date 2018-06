Neprijbewijs eenvoudig te bestellen via Poolse website

Stichting Chauffeurstoekomst, een belangenorganisatie voor vrachtwagenchauffeurs, ging op onderzoek uit en bestelde een neprijbewijs op naam van premier Mark Rutte. De VVD eist opheldering van minister Grapperhaus van justitie.

Tekst loopt door onder de tweet

“De verhalen deden al lange tijd de ronde: een rijbewijs koop je zo online”, zegt Loek Koenders (57) van Chauffeurstoekomst. “We dachten ons geld kwijt te zijn, zo’n 150 euro, maar na twee weken kregen we het document in de bus.” Koenders maakt zich zorgen: “Controles zijn minimaal. Iedere kwaadwillende nepchauffeur die snel geld wil verdienen, lacht de veters uit zijn schoenen.”

Levensgevaarlijk

Op de Poolse website zijn rijbewijzen in allerlei nationaliteiten te bestellen, waarmee je als vrachtwagenchauffeur kan rondrijden in Europa. Volgens het CNV stelt de site dat de documenten voor de grap zijn bedoeld en niet mogen worden ingezet als officieel document. Maar volgens Tjeerd Orie van vakbond CNV vinden veel goedkope buitenlandse chauffeurs zonder opleiding op die manier werk. “Dat is niet alleen oneerlijk voor duur opgeleide Nederlandse bestuurders, het is ook levensgevaarlijk.” En de pakkans? Die is klein, zegt Orie.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de uitgever van Nederlandse rijbewijzen, onderschept jaarlijks tussen de vijftig en zeventig vervalsingen. “Sinds de uitgifte van de eerste rijbewijskaart in 2006 zijn we nog nooit een goede vervalsing tegengekomen”, zegt een woordvoerder. Ook de vervalsing van Rutte niet: “Hij heeft fellere kleuren, geen reliëf, geen doorzichtvenster of hologram, en het symbool van de wereldbol licht niet op bij UV-licht.” Het meest opvallende gebrek? “De kleurenfoto in plaats van een zwart-witfoto.” Al mag je verwachten dat ze dat in Polen in een handomdraai aanpassen.