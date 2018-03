Nepnieuws wordt in Mexico vakkundig gefileerd en afgeserveerd

Net als in Europa en in de Verenigde Staten circuleert ook in Mexico om de haverklap valse informatie, vooral via sociale media, met als doel de verkiezingen te beïnvloeden.

Een kleine greep uit de afgelopen paar dagen doet bijna duizelen. Een ziekenhuis in Tabasco zou patiënten alleen willen helpen als ze in juli voor de Institutioneel Revolutionaire Partij (PRI) van president Enrique Peña Nieto stemmen. De vrouw en zoon van de linkse presidentskandidaat Andrés Manuel López Obrador, die bovenaan staat in de peilingen dankzij zijn beloftes de armoede te bestrijden, zouden in peperdure auto's rondrijden. Acteur Gael García Bernal zou hebben gezegd dat 'een stem voor López Obrador een intelligente stem is'.

Deze berichten, vaak in de vorm van memes of afbeeldingen, werden tienduizenden malen bekeken en gedeeld op sociale media. Ze zijn alledrie uit de duim gezogen. Het zijn 'noticias falsas', oftewel nepnieuws, de van oorsprong Amerikaanse term die inmiddels overal gemeengoed is geworden.

Gewaarschuwd Amerikaanse veiligheidsdiensten stelden afgelopen jaar al vast hoe kwalijk de gevolgen daarvan kunnen zijn geweest voor hun verkiezingen in 2016. Voor Mexico staat er in juli al net zoveel op het spel als anderhalf jaar geleden voor de noorderbuur; met López Obrador als de te kloppen kandidaat is een machtswisseling niet ondenkbaar. Het land is dan ook meer dan gewaarschuwd voor de gevaren van een vuile oorlog van online leugens en geruchten. Prominente kranten, websites en radiostations hebben zich in Mexico verenigd in de strijd tegen nepnieuws Het goede nieuws is dat het erop lijkt dat Mexicaanse media zich niet in de luren laten leggen. Sinds kort hebben 67 prominente kranten, websites, radio- en televisiezenders en denktanks de krachten gebundeld in 'Verificado 2018', een website die nepnieuws documenteert, onderzoekt en weerlegt. De hierboven genoemde valse berichten zijn slechts een paar voorbeelden; de website staat na amper een week al propvol nepnieuws. Verificado 2018 weerlegt de berichten met dodelijke precisie, en dat lijkt al succes te hebben: collega's en vrienden vertellen me dat ze de website inmiddels raadplegen bij hun dagelijkse nieuwsconsumptie. Wat meteen opvalt aan het onderzoek van Verificado 2018, is dat de Mexicaanse nepnieuwsoorlog vooralsnog een tweestrijd lijkt te zijn tussen López Obrador en zijn grootste tegenstander, kandidaat José Antonio Meade van regeringspartij PRI. Het leeuwendeel van het door de website gefileerde nepnieuws lijkt gericht op het diskwalificeren van López Obrador, een veel kleiner deel probeert korte metten te maken met de PRI. Het is voor Mexico verfrissend dat het initiatief bestaat. Het overgrote deel van de Mexicaanse media wordt, dankzij miljarden peso's aan overheidsgeld, gecontroleerd door de macht. De belangen van de eigenaren van kranten en radio- en televisiezenders zijn daarnaast vaak duister, en manipulatie van nieuws en als journalistiek vermomde propaganda of lastercampagnes zijn hier eerder regel dan uitzondering.