Nepnieuws een gevaar? Denk even na voor je retweet

In weerwil van wat het spreekwoord zegt, is de leugen juist sneller dan de waarheid. Op sociale media tenminste. Nepnieuws bereikt op Twitter veel meer mensen dan echt nieuws, het bereikt hen eerder en het wordt ook vaker doorgegeven. En het zijn niet de spinnen in het web die de foute roddels verspreiden. Nepnieuws vindt zijn weg vooral via eenlingen, mensen die weinig volgers kennen en ook weinig anderen volgen.

Maar wat Amerikaanse wetenschappers die het fenomeen op sociale media onderzochten, het meest verbaasde, is dat nepnieuws niet wordt vermenigvuldigd door zogeheten bots, computerprogrammaatjes die berichten oppikken en verspreiden. Het is de mens zelf met zijn voorliefde voor nieuwigheidjes die de leugens rondbazuint, schrijven de onderzoekers van het befaamde technologie-instituut MIT in Boston in het vakblad Science.

Complottheorieën

Nepnieuws is van alle tijden. Volgens een ander gezegde is de waarheid het eerste slachtoffer in een oorlog. Maar met de opkomst van de sociale media heeft het begrip een nieuwe dimensie gekregen en kan één bericht immense gevolgen hebben. In 2013 bijvoorbeeld verscheen het twitterbericht dat er een explosie in het Witte Huis was geweest waarbij president Obama gewond was geraakt. Het bericht was nep, het was verspreid door mensen die de site van persbureau AP hadden gehackt, maar het gevolg was dat de aandelen op de Amerikaanse beurzen in een paar minuten tijd 130 miljard dollar aan waarde inboetten.

Het fenomeen is echter nauwelijks goed onderzocht. Wetenschappers hebben wel bekeken hoe berichten of geruchten de wereld rondgingen, zoals de ontdekking van het Higgs-deeltje of de aanslag bij de marathon van Boston. Of ze bestudeerden het verschil tussen de verspreiding van wetenschappelijke verhalen en complottheorieën. Maar het bleef bij wat in de wetenschap anekdotisch bewijs heet.

Een probleem is dat nepnieuws tegenwoordig door politici wordt omarmd, schrijven ze. Het gaat niet meer om waar versus bedrog, of om echt versus nep. Politici bestempelen nieuwsbronnen als betrouwbaar of niet, al naar gelang ze in hun straatje passen. “Het begrip nepnieuws heeft geen enkele connectie meer met de waarheid.”